Daniele Scardina, le sue condizioni e la pessima notizia

Il pugile Daniele Scardina, alias King Toretto, resta in coma in prognosi riservata. Le sue condizioni sono stabili. Il campione ha subito un’operazione al cervello. L’obiettivo era quello di rimuovere l’ematoma sottodurale gli ha creato un’estesa emorragia. Pochi giorni fa l’atleta era stato ricoverato d’urgenza all’Humanitas di Rozzano. I medici sostengono che non potrà mai più giocare.

>>>>>Daniele Scardina in coma, il messaggio della sua ex, Diletta Leotta

Daniele Scardina

Le condizioni di Daniele Scardina e la brutta notizia sulla sua carriera

Daniele Scardina non potrà più salire sul ring. Questa la diagnosi dei medici che lo hanno in cura, in condizioni stabili, all’Humanitas di Rozzano, nel Milanese. King Toretto, questo il suo soprannome, ha subito un’emorragia per la lesione delle vene a ponte sulla superficie cerebrale. Resta, dunque, in coma e in prognosi riservata. Si rivede la speranza, dopo le iniziali condizioni disperate che sembravano segnarne il destino.

Diletta Leotta, ex compagna di Scardina

Scardina aveva concluso un allenamento, lo scorso 28 febbraio, e nello spogliatoio ha avuto una forte sensazione di dolore a un orecchio e a una gamba. Le sue condizioni sono precipitate in fretta Sembra, però, che l’emorragia fosse già in atto da diverso tempo prima della sessione di allenamento e le cause sono da accertare.

“Il problema adesso è la pazienza”, ha dichiarato il manager di Scardina, Alessandro Cherchi, mentre tutti sperano che le sue condizioni migliorino. “Forza Dani”, è il messaggio che gli ha dedicato l’ex compagna, Diletta Leotta.

Leggi anche: Fiorello, l’omaggio commovente a Costanzo in diretta.