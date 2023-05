Renzi contro Meloni sul Decreto Lavoro. “Sfidiamo il governo a una sessione parlamentare sulle tasse: il governo venga in aula anziché stare su YouTube, la Meloni ci dica perché in campagna elettorale parlavano di flat tax e ora di un taglietto. Noi siamo pronti”. Il leader di Italia viva torna sulla questione del Decreto Lavoro e sulla mancata conferenza stampa di Giorgia Meloni.

Renzi contro Meloni

Matteo Renzi contro Meloni sul Decreto Lavoro: “Venga a discutere in Aula”

Il senatore Renzi contro Meloni sul Decreto Lavoro. La “sfida” riguarda una sessione parlamentare in cui la presidente è invitata ad analizzare i provvedimenti economici del Decreto Lavoro. Le accuse di Renzi, ieri, avevano riguardato l’esiguità della manovra del Governo, confrontata a quella dell’esecutivo retto dal leader toscano. “Tre o quattro miliardi contro dodici”, aveva precisato Renzi. “Il tempo ci sta dando ragione anche sulle tasse. Ieri la Meloni ha voluto esagerare. Felice per aver tagliato di quattro miliardi le tasse, si è lanciata in una spericolata affermazione: abbiamo fatto il più grande taglio di tasse degli ultimi decenni. È un’affermazione palesemente falsa. Glielo abbiamo fatto notare sui social immediatamente ma questo non ha impedito che tutti i Tg riportassero la frase sul più grande taglio di tasse degli ultimi decenni”

Che aggiunge, poi, una precisazione sulla votazione al decreto: “Le decisioni su cosa fanno i gruppi le prendiamo insieme ad Azione. Certo, noi facciamo battaglia politica nel Paese. Per il resto, Richetti e Paita convocheranno i gruppi e decideremo”.