Detersivi e capsule per lavastoviglie: ecco quali sono i migliori. La classifica di AltroConsumo

Ormai della lavastoviglie non si può più fare a meno. Lo sappiamo bene e ce lo ricorda spesso anche il nostro fidato idraulico: la differenza la fanno i detersivi. Non tutti sono uguali, quindi è fondamentale prestare attenzione a cosa compriamo, specialmente se in casa ci sono bambini piccoli. A darci una mano ci pensa l’organizzazione dei consumatori Altroconsumo, che ha stilato una classifica dei detersivi per lavastoviglie valutandoli per sostenibilità ed efficacia, consigliando quelli con il miglior rapporto qualità-prezzo e rispettosi dell’ecosistema.

Qual è il miglior detersivo? Altroconsumo ha analizzato 42 detersivi per lavastoviglie in vari formati: monodose, pastiglie, tabs, gel e polvere. “Abbiamo verificato – spiega Altroconsumo – che l’indicazione del numero di dosi in etichetta spesso è troppo ottimistica: diversi prodotti in gel promettono più lavaggi di quelli che realmente contengono,” è la prima avvertenza. L’organizzazione ha assegnato un punteggio ai 42 detersivi, stilando una classifica dettagliata.

La classifica di Altroconsumo

Dal 20esimo al 16esimo posto della classifica troviamo: Greenatural Liquido – menta & eucalipto (5,05-5,50 euro, 53 punti), Green Emotion Gel – profumo di limone (6,79-7,89 euro, 53 punti), W5 (Lidl) Pastiglie tutto in 1 (4,99 euro, 54 punti), Esselunga per chi ama la natura Gel profumo di limone (7,89 euro, 54 punti), Selex Casa Bella (Famila, A&O, Dok) Tutto in 1 – 10 funzioni – limone (2,58-3,95 euro, 54 punti).

Dal 15esimo all’11esimo posto troviamo: Dexal (Eurospin) Tabs tutto in 1 – potere attivo (3,49 euro, 54 punti), Finish Power Gel 0% (4,68-6,58 euro, 54 punti), Finish Quantum + igiene gel raccomandato da Napisan -Limone (5,30-6,69 euro, 55 punti), Carrefour Eco Planet Gel profumo di limone (4,89-4,99 euro, 55 punti) e Fairy Platinum gel all in 1 – brezza marina (5,15-5,98 euro, 55 punti).

Dal decimo al sesto posto si sono piazzati: Pril Excellence duo gel – Sciogli grasso (5,29-6,53 euro, 55 punti), Aquam (Tigotà) Active tabs formula all inclusive (4,65 euro, 57 punti), Pril Tutto in 1 gel pro nature (3,95-6,49 euro, 58 punti), Denk Mit Nature tabs (61 punti, costo 3,35-3,99 euro) e al sesto posto Esselunga per chi ama la natura Pastiglie lavastoviglie (61 punti, costo 3,85 euro).

Nella top cinque della classifica troviamo al quinto posto Amo Essere Eco (Eurospin) Dexal 40 tabs (65 punti, costo 4,19 euro), al quarto posto Winni’s Tabs (65 punti, costo 3,15-5,45 euro), al terzo posto Pril Gold -12 azioni (67 punti, prezzo 5,19-6,79 euro), al secondo posto Pril Excellence 4 in 1 caps (costo 3,49-6,19 euro). Al primo posto come miglior detersivo per lavastoviglie si è classificato Esselunga Pastiglie – limone con 69 punti (costo 5,35 euro).