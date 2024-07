Prosciutto cotto, ecco qual è il migliore al supermercato. La classifica di Altroconsumo

Quando si tratta di scegliere il miglior prosciutto cotto al supermercato, ci pensa la rivista Altroconsumo a guidarci con le sue speciali classifiche. Questo delizioso salume, amato da grandi e piccoli, è uno degli alimenti più acquistati dagli italiani grazie alla sua versatilità in cucina. Ma tra le tante opzioni disponibili al banco e nel reparto frigo, quale conviene comprare?

Leggi anche: Pizze surgelate, ecco le migliori al supermercato. La classifica di AltroConsumo

Per rispondere a questa domanda, Altroconsumo ha analizzato ben 18 marchi di prosciutti cotti diversi, presenti in vari supermercati italiani. I parametri valutati includono l’etichetta (che fornisce le informazioni chiave come la data di confezionamento, la provenienza della carne e le modalità di conservazione), la valutazione nutrizionale, le analisi di laboratorio e, infine, la prova dell’assaggio.

I risultati della classifica

Parmacotto Azzurro Prosciutto Cotto di Alta Qualità: Con un punteggio di 69, questo prosciutto si aggiudica il primo posto come il miglior prosciutto cotto. Il costo medio per confezione è di 3,78 euro. Casa Modena Liberamente Prosciutto Cotto di Alta Qualità Magro: Si posiziona al secondo posto come miglior acquisto qualità/prezzo con un punteggio di 65 e un prezzo medio di 2,84 euro per confezione. Negroni Cotto Stella Prosciutto Cotto Alta Qualità: Con un punteggio di 61, si classifica al terzo posto, offrendo una qualità media ad un prezzo di 3,14 euro per confezione.

Ora sta a voi decidere quale prosciutto cotto mettere nel carrello. Ricordate, oltre alla qualità, anche il gusto personale ha la sua importanza. Buona scelta e buon appetito!