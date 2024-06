Farina, ecco le migliori al supermercato (per pizza e dolci). La classifica di Altroconsumo

Iniziamo col dire che, da qualche tempo, la pizza surgelata ha smesso di essere considerata un cibo di scarsa qualità. Tuttavia, per una cena rapida e gustosa, è essenziale scegliere la migliore tra quelle disponibili. AltroConsumo ha stilato una classifica delle migliori pizze surgelate nei supermercati, analizzando 14 diverse opzioni basate su qualità, prezzo e apporto calorico.

Negli ultimi anni, la qualità delle pizze surgelate è notevolmente migliorata. In passato, era comune acquistare una pizza surgelata e trovarsi con un prodotto insoddisfacente, con formaggi di bassa qualità al posto della mozzarella. Oggi, le cose sono cambiate, anche se alcuni prodotti si distinguono negativamente per il loro elevato contenuto calorico. Ad esempio, la pizza Bofrost da 420 g apporta quasi 1.100 calorie, mentre la Roncadin da 350 g ne ha 802, e la marca A Pizza conta 796 calorie per 430 g di prodotto.

Tutte le pizze testate contengono ingredienti come farina, sale, lievito (spesso di birra, meno frequentemente lievito madre), e olio di girasole o di oliva. Secondo AltroConsumo, la pizza surgelata migliore è quella di Esselunga, che si distingue non solo per la qualità ma anche per il prezzo competitivo di 4,84 € al chilo. È seconda solo alle margherite cotte nel forno a legna di Conad, che costano 4,65 € al chilo.

Il packaging è un altro aspetto importante, e AltroConsumo sottolinea che un approccio minimalista è preferibile. Le marche Artepizza e A Pizza limitano l’uso di carta, eliminando la scatola di cartone in favore del solo film di plastica protettivo, considerato sufficiente.

Le pizze meno apprezzate nella classifica sono la Pizza Regina Extra Grande di Cameo, dalla forma rettangolare, e la Bella Napoli, La classica pizza Margherita di Buitoni.

La classifica completa delle migliori pizze surgelate

Esselunga Pizza Margherita Tre Mulini (Eurospin) Maxi Margherita a pari merito con A Pizza Margherita e Bofrost Pizza Margherita Verace Carrefour Pizza Margherita Conad Margherita due pizze cotte in forno a legna Artepizza Pizza Margherita Bio Italpizza 26×38 Margherita Cameo Pizza Regina Classica Margherita Pam 3 pizze Margherita Mamamia Pizza Margherita a pari merito con Roncadin Extra Voglia Extrasottile Margherita Cameo Pizza Regina Extra Grande insieme a Buitoni Bella Napoli La classica pizza Margherita

In conclusione, scegliere una buona pizza surgelata non è più una sfida impossibile. Con i giusti criteri, è possibile trovare prodotti di qualità che soddisfano il palato senza trascurare il rapporto qualità-prezzo.