Domenica 29 gennaio Novak Djokovic ha vinto per la decima volta in carriera gli Australian Open di tennis, raggiungendo Rafa Nadal a quota 22 trofei del Grande Slam aggiudicati. Ma non solo, perché il campione serbo da lunedì tornerà ad essere il numero 1 del ranking Atp. Djokovic ha battuto in tre set (6-3, 7-6, 7-6) il collega greco Stefanos Tsitsipas e si è preso una bella rivincita su tutti coloro che l’anno scorso lo avevano criticato perché estromesso dal torneo in quanto privo del vaccino contro il Covid. Chi però non ha preso per nulla sportivamente la vittoria di Novak Djokovic è Roberto Burioni. Il virologo pubblica alcuni tweet al vetriolo contro il serbo, ma su di lui si scatena una furiosa bufera social.

Djokovic vince gli Australian Open, Burioni furioso

Le parole di Djokovic dopo la vittoria agli Australian Open

“Voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno fatto sentire a mio agio nel tornare in Australia. – dichiara Novak Djokovic non appena ricevuto il trofeo degli Australian Open – Solo la mia squadra e la mia famiglia sanno cosa ho passato nelle ultime 4-5 settimane. Considerando tutte le circostanze penso che sia la vittoria più bella della mia vita. Rivolgo un appello a tutti i bambini che ci stanno guardando: sognate in grande e trovate qualcuno che abbia i vostri sogni, perché tutto è possibile”.

Il riferimento di Djokovic è naturalmente alle difficoltà che ha dovuto affrontare per il fatto di aver deciso di non vaccinarsi contro il Covid. Scelta che gli è costata l’esclusione da diversi tornei, soprattutto negli Stati Uniti. Ma che soprattutto lo ha visto protagonista di un giallo umiliante, quando nel 2022 è stato tenuto in stato di fermo per alcuni giorni dalle autorità australiane, prima di essere rispedito al suo Paese senza concedergli la possibilità di giocare il torneo da lui preferito.

Un cretino novax che vince le Olimpiadi non diventa una persona intelligente, ma un cretino olimpionico. — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) January 29, 2023

La reazione social di Burioni

La gioia di Novak Djokovic si scontra però frontalmente con la reazione di una persona che non è propriamente un suo fan, tanto per usare un eufemismo. Si tratta di Roberto Burioni, il virologo ospite fisso di Che tempo che fa, il talk show di Rai 3 condotto da Fabio Fazio. “Un cretino novax che vince le Olimpiadi non diventa una persona intelligente, ma un cretino olimpionico”, cinguetta Burioni in un primo tweet. “Mentre i cavernicoli rifiutano i vaccini orgogliosi della loro ignoranza (e se vincono una coppa luccicante restano dei cavernicoli con in mano una coppa luccicante) la scienza grazie a chi studia va avanti e tante malattie che un tempo uccidevano oggi non uccidono più”, ribadisce in un secondo messaggio.

Mentre i cavernicoli rifiutano i vaccini orgogliosi della loro ignoranza (e se vincono una coppa luccicante restano dei cavernicoli con in mano una coppa luccicante) la scienza grazie a chi studia va avanti e tante malattie che un tempo uccidevano oggi non uccidono più. #CTCF https://t.co/kXxWJNPhxH — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) January 29, 2023

Un attacco social a Novak Djokovic, non certo il primo da parte di Burioni, che scatena la reazione di migliaia di fan del campione serbo. “Bubu in arte Burioni con il suo aplomb ci dimostra che ha preso sportivamente la vittoria del no vax Djokovic agli Australian Open”, sottolinea ironicamente qualcuno. Pensiero condiviso dalla maggior parte degli hater del televirologo.

