Attenzione a questo dolcificante è molto pericoloso, lo studio che fa paura: “Distrugge intestino e DNA” Cronaca

Un recente studio ha dimostrato la pericolosità di un dolcificante per la salute umana. Un team di ricerca degli Stati Uniti ha infatti dimostrato che un metabolita del sucralosio possiede proprietà genotossiche. È in grado cioè di danneggiare il DNA. Inoltre può innescare l’intestino permeabile. Per questi due motivi l’autrice principale dello studio sconsiglia di utilizzare tutti i prodotti che lo contengono e raccomanda alle autorità competenti una revisione sulla sicurezza e sullo stato normativo della sostanza.

Leggi anche: Tempi amari per le caramelle: tra diete e sostenibilità non le vuole più nessuno Il dolcificante sucralosio pericoloso per intestino e DNA Ma che cos’è il sucralosio? Si tratta di un dolcificante molto comune presente nei cibi e nelle bevande cosiddette “light”. Secondo lo studio coordinato da scienziati dei Dipartimenti Congiunti di Ingegneria Biomedica dell’Università della Carolina del Nord a Chapel Hill e dell’Università Statale della Carolina del Nord, che hanno collaborato a stretto contatto con i colleghi del Dipartimento di Genetica e Biologia e della società Sciome LLC di Durham, questo prodotto è in grado di danneggiare il DNA e provocare l’intestino permeabile. Dunque, secondo la professoressa Susan S. Schiffmann e i suoi collaboratori non si dovrebbero più consumare prodotti contenenti il sucralosio. Questo nonostante si tratti di un dolcificante già approvato dalle principali agenzie di regolamentazione, come la Food and Drug Administration (FDA) statunitense e l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (ESFA).

Bisogna tenere presente che il sucralosio è privo di calorie, ma ha un potere dolcificante oltre 600 volte quello dello zucchero. Per questo motivo spesso viene utilizzato in combinazione con altri composti per diminuirne gli effetti. Ma, nonostante questo, secondo lo studio appena citato potrebbe comunque provocare danni gravi al DNA e all’intestino. Gli autori dello studio specificano anche che la sostanza sotto la loro lente di ingrandimento è il sucralosio-6-acetato, un composto liposolubile che si forma nell’intestino quando ingeriamo i prodotti che contengono il sucralosio. Si tratta di un metabolita che ha un effetto genotossico e che dunque può danneggiare anche il DNA. “In breve, abbiamo scoperto che il sucralosio-6-acetato è genotossico e che ha effettivamente rotto il DNA nelle cellule che sono state esposte alla sostanza chimica”, dichiara in un comunicato stampa la dottoressa Schiffmann.

