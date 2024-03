Una tragedia terribile si è verificata a Dover, nel Kent, Regno Unito. Una donna di 33 anni, Siobhan Rose Simmonds, è morta soffocata in casa sua davanti al compagno e ai loro figli piccoli, tra cui una bimba di 2 anni, mente stava preparando la cena. A risultarle fatale è stato un boccone di cibo che le è andato di traverso.

La donna a quel punto si è accasciata a terra dopo aver perso i sensi. Secondo quanto riporta la BBC, l’incidente domestico è accaduto lo scorso 24 febbraio. Siobhan Rose Simmonds è stata portata d’urgenza al William Harvey Hospital, ad Ashford, dopo che i paramedici accorsi sul posto erano riusciti a far ripartire il suo cuore che si era già fermato. Ma nonostante tutto la donna è morta l’1 marzo dopo aver trascorso una settimana in coma.

Le reazioni dei familiari dopo la morte della donna

Come da lei stessa indicato, la sfortunata mamma aveva espresso la volontà di donare i propri organi. L’operazione di espianto è avvenuta il 2 marzo. Cuore, reni, fegato, pancreas ed entrambe le cornee sono stati trasferiti a vari destinatari in tutto il Paese. “Con questo gesto è come stesse ancora camminando in mezzo a noi. Tutti hanno cercato di aiutarla a sopravvivere ma lei è semplicemente soffocata. Potrebbe succedere a chiunque”, commenta suo padre John Simmonds.



“Siamo così orgogliosi di lei. È l’unica cosa che ci ha reso felici di tutto questo”, aggiunge la sorella, Julie, che si è detta “devastata” dall’accaduto. Oltre alla figlia di 2 anni, Siobhan aveva anche un’altra figlia, una 14enne avuta da una precedente relazione. Alla sua morte ha assistito anche il figlio del suo nuovo compagno.