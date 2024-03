Un incredibile dramma si è verificato nella serata di mercoledì 13 marzo, poco prima delle ore 20, a Rovato (Brescia), nel ‘Centro Tennis, Padel e Calcetto’ di via Franciacorta, non lontano dal casello della A4.Matteo Ferrecchia di 43 anni stava giocando a calcetto con gli amici davanti agli occhi della moglie, quando si è accasciato a terra colpito da un malore. È morto poco dopo in ospedale.

Leggi anche: Muore a 33 anni mentre prepara la cena davanti ai figli: scena terrificante, cos’ha fatto

Leggi anche: Stefano Fresi colto da malore sul palco: costretto a interrompere lo spettacolo

Chi era Matteo Ferrecchia

Matteo Ferrecchia era padre di cinque figli, tre maschi e due femmine. Viveva con la sua famiglia in una villetta a Tagliuno, frazione di Castelli Calepio. La sua famiglia molto numerosa era solita postare diverse foto sui social.

Da quanto si apprende, ha iniziato a sentirsi male durante la partita. Ad un certo punto si è messo una mano sull’addome e ha cominciato a vomitare. Poi è caduto a terra privo di sensi. I presenti hanno immediatamente chiamato il 118 e sul posto è anche arrivato un elicottero che lo ha trasportato in ospedale. Tutto inutile purtroppo, perché Matteo è spirato poco dopo. Anche la moglie è stata colta da malore. Mentre assisteva alle manovre di rianimazione del marito è svenuta ed è stata portata al pronto soccorso.

Leggi anche: Carlos Sainz sta male: colto da malore, panico in F1