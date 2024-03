Si sono vissuti attimi di paura per Stefano Fresi. L’attore è stato infatti colpito da malore sabato sera, sul palco del Centro Lucia di Botticino, in provincia di Brescia, mentre stava interpretando ‘Dioggene’. Fresi ha iniziato ad accusare disturbi a metà del monologo e l’ha subito comunicato al pubblico: “Scusate, non è nello spettacolo…”. Dopo qualche minuto di pausa forzata l’attore, che avrebbe voluto riprendere lo spettacolo, è stato costretto a interrompere la rappresentazione.

Intanto, il Centro Lucia, dove in quel momento erano presenti circa 130 spettatori, aveva provveduto ad avvertire i sanitari del 118 che sono giunti poco dopo sul posto. Dopo qualche ora di interminabile attesa, è stato proprio il Centro Lucia a fornire sulla sua pagina Facebook un aggiornamento sulle condizioni di Stefano Fresi.

Il comunicato: “Ecco come sta Stefano Fresi”

“Informiamo il nostro gentile pubblico che abbiamo parlato con Stefano Fresi e ci ha rassicurato sulle sue condizioni di salute. – si legge in un post – Lo spavento è stato tanto per tutti, anche perché, per un attore, interrompere uno spettacolo è sempre l’ultima possibilità. Fortunatamente tutto si sta risolvendo. Stefano sta meglio e ci ha subito detto che vuol recuperare la data. Pertanto, stiamo lavorando per trovarne una disponibile compatibilmente con la programmazione del teatro e vi informeremo il prima possibile”.

