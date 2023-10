Dopo Tom Hanks, Mara Venier: la denuncia ha dell’incredibile

Truffe con l’IA, la denuncia di Mara Venier. La celebre conduttrice di “Domenica In”, è stata nuovamente coinvolta in un tentativo di truffa che ha fatto uso della tecnologia dell’intelligenza artificiale per rendere dinamica la sua immagine. Questo tentativo di raggiro l’ha resa una vittima inconsapevole e innocente, spingendola a prendere misure legali per proteggere la sua immagine dall’abuso. La versione artificiale dell’attrice e conduttrice tenta di far spendere 250 euro agli utenti per investire in un progetto finanziario che potrebbe poi garantire un reddito fisso. Ovviamente è tutto falso.

>>> Lutto nel mondo dello spettacolo, muore un grande artista partito dal basso



>>> Salvini minaccia i giudici, interviene l’Anm

Mara Venier

Una truffa con l’IA, la denuncia di Mara Venier

La truffa con l’IA, la denuncia di Mara Venier, tramite i suoi legali. I fatti si sono verificati il 2 ottobre, quando un post su Facebook da parte di un “consulente finanziario” invitava le persone a investire denaro in un progetto finanziario che prometteva guadagni senza sforzo. Nel post, si faceva riferimento alle criptovalute come mezzo per diventare finanziariamente indipendenti rapidamente. Il post suggeriva inoltre di attendere una chiamata e seguire le istruzioni. Ciò che colpisce è che sotto il post, a sostegno del progetto, era presente una foto “animata” di Mara Venier, la quale sembrava parlare attraverso l’Intelligenza Artificiale.

>>> Panico West Nile, aumentano i decessi in Italia

La conduttrice ha spiegato che questo post ha già scatenato molte reazioni tra i suoi fan, che si sono mostrati stupiti del suo coinvolgimento in un’iniziativa chiaramente ingannevole. In risposta, Mara Venier ha incaricato il suo avvocato, Giorgio Assumma, di intraprendere azioni legali e amministrative per porre fine all’illecito e ottenere il risarcimento dei danni subiti. L’avvocato Assumma ha confermato che ha già attivato i mezzi giuridici e amministrativi necessari e ha anche fatto una segnalazione informale alla polizia. È emerso che il profilo del “consulente finanziario” non è presente nel database della polizia, il che indica la presenza di molte truffe simili che richiedono denaro o addirittura medicinali.