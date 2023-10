Lutto nel mondo dello spettacolo, se ne va un artista amatissimo, partito dal basso

Morte di Giako Atmosfera. Giacomo Roia, noto come Giako Artmosfera nel mondo dello spettacolo, aveva 37 anni e aveva molti progetti artistici in mente. Purtroppo, è deceduto a Milano nella notte tra mercoledì e giovedì a causa di un malore. I suoi genitori sono giunti a Milano questa mattina e nei prossimi giorni verrà eseguita un’autopsia per determinare la causa della sua morte. Giacomo lascia un figlio di tre anni, Ettore, a cui teneva molto e che considerava il suo “pezzo d’arte più bello”. Aveva recentemente deciso di stabilirsi a Milano, anche per il bene del suo bambino, dopo aver viaggiato in tutto il mondo grazie alla sua arte. Quando gli chiedevano il motivo del suo ritorno in Italia, rispondeva: “L’Italia è il mio paese, e quindi ho qualcosa di importante da fare anche qui“.

Giako, morto a 37 anni

La morte di Giako Atmosfera

Lutto per la morte di Giako Atmosfera. Giacomo Roia era noto al grande pubblico e, negli ultimi tempi, aveva ricoperto il ruolo di direttore artistico in due eventi di grande rilevanza, in collaborazione con l’atelier Sogno Veneziano di Giulia Russolo, durante il Carnevale di Venezia. All’età di 19 anni, Giako era fuggito da casa e aveva intrapreso una carriera artistica a Barcellona dopo essere partito da Civitavecchia. Aveva trascorso 14 anni all’estero, ma nonostante le sue esperienze televisive e teatrali, preferiva esibirsi in strada, dove trovava emozione e gratificazione. Durante una trasmissione Rai chiamata “Dalla Strada al Palco”, aveva condiviso il suo esordio a 16 anni quando si era esibito in contact e clownerie in una piazza a Frascati.

Numerosi sono i messaggi di cordoglio che stanno arrivando sui social in queste ore, con amici e conoscenti che ricordano Giacomo come una persona solare e amichevole, e condividono il dolore per la sua prematura scomparsa.