“Dovremmo rifarlo!”, la frase di Lucarelli alla ragazza violentata

“Dovremmo rifarlo!”, la frase shock di Mattia Lucarelli alla studentessa americana violentata a Milano lo scorso marzo. Emergono nuovi particolari inquietanti sullo stupro di gruppo subito da una studentessa statunitense di 22 anni.

Mattia Lucarelli con la maglia del Livorno

“È stato bellissimo, dovremmo rifarlo!”, avrebbe detto Mattia Lucarelli alla ragazza. La studentessa, visibilmente alterata dall’alcol, aveva chiesto un passaggio a casa all’uscita della discoteca “Gattopardo” alle 5.30 di mattina. Lucarelli, però, insieme al compagno di squadra al Livorno Calcio, Federico Apolloni, e altri tre ragazzi, l’ha portata nell’appartamento di uno di loro a Porta Romana, dove sarebbe avvenuta la violenza.

“Ho sentito come se il mio corpo non mi appartenesse più, mi sentivo sporca”, ha denunciato la ragazza. “Dicevo che non poteva accadere, che ho un fidanzato, e che tutto quello non poteva accadere”. “Se il tuo ragazzo ti ama, dov’è adesso?, mi hanno risposto”.

Questo è quanto continua a emergere dai verbali dell’inchiesta, che hanno portato all’arresto dei due calciatori e alla denuncia degli altri tre ragazzi, per i quali non sono scattate le manette e dei quali non sono state diffuse le generalità, ma tutti i protagonisti della vicenda hanno meno di 30 anni.