Le forze dell’ordine nuovamente impegnate nella lotta contro lo spaccio di droga a Roma. Durante la notte, infatti, 300 agenti tra Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza e Polizia Locale di Roma Capitale, hanno effettuato un blitz nel quartiere di Tor Bella Monaca, situato nell’estrema periferia Est della città. Sono state effettuate diverse perquisizioni, soprattutto in via dell’Archeologia, alla ricerca anche di armi.

L’operazione di questa notte a Tor Bella Monaca è stata decisa in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, in Prefettura. Concorrono nei servizi l’Acea, l’Ama e il Servizio Giardini del Comune di Roma. Un blitz che rappresenta un duro colpo allo spaccio di droga a Roma. Anche se, nonostante l’impegno delle forze dell’ordine, il fenomeno sembra essere in continua espansione.

Leggi anche: Blitz delle Forze dell’Ordine a Caivano: sequestrati droghe, armi e denaro…