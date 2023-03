Drone ucraino si schianta a Mosca

Un drone ucraino a Mosca. La denuncia della Russia. Il velivolo si è schiantato in un’area chiamata Nuova Mosca, a 240 chilometeri dalla capitale della Russia. Secondo quanto riportato dai media russi come Baza, il veicolo era dipinto di giallo e blu e sulle ali aveva la scritta “Gloria all’Ucraina”. Le forze dell’ordine hanno riferito alla Tass che “presumibilmente, il relitto dell’Uav è stato trovato vicino ai binari della ferrovia nel villaggio di Svitino”, a circa 70 chilometri dal centro di Mosca, “e non ci sono state vittime”. Si stimano tre feriti. Il drone è stato scoperto da un residente locale e sul posto è attualmente al lavoro una squadra investigativa.

