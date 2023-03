Drone Usa sul Mar Nero colpito da jet russo

Un drone Usa è stato colpito da un jet russo sul Mar Nero. Il drone si è schiantato in acque internazionali. La notizia arriva dall’esercito americano, lo conferma l’Afp. L’agenzia aveva sottolineato come l’attività militare sopra lo specchio d’acqua fosse particolarmente intensa in questo periodo di conflitto tra Russia e Ucraina.

L’Us Eucom ha diffuso una nota. “Questo incidente segue uno schema di azioni pericolose da parte di piloti russi. Questi interagiscono con aerei statunitensi e alleati nello spazio aereo internazionale, anche sul Mar Nero. Queste azioni aggressive da parte dell’equipaggio russo sono pericolose. Potrebbero portare a calcoli errati e a un’escalation involontaria”.



Il drone coinvolto nell’incidente è un velivolo a pilotaggio remoto di tipo hunter-killer. Il velivolo è in grado di sorvegliare il proprio obiettivo a lungo a da altitudini elevate prima di colpirlo. La difesa statunitense ha sviluppato il drone. L’aeronautica Usa, oltre che diversi Paesi Nato, utilizzano usa il velivolo. Tra i paesi a usarlo anche l’Italia e il Regno Unito.

Joe Biden ha avuto notizia dell’incidente dal portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale John Kirby. Il Pentagono ha diffuso una nota. “L’atto pericoloso e poco professionale dei russi” ha quasi causato lo schianto di uno degli aerei da combattimento e del drone”.