È arrivato Scipione, l’Italia nella morsa del caldo

Previsioni meteo: Scipione tiene in caldo l’Italia. L’anticiclone nordafricano che ha raggiunto l’Italia negli ultimi due giorni si prepara a surriscaldare il clima. IlMeteo.it ha ribattezzato Scipione questo anticiclone. Antonio Sanò, fondatore del sito, informa che in queste ore l’anticiclone Scipione si è spostato dal deserto del Sahara verso il Mediterraneo, coinvolgendo anche l’Italia. Continuerà a rafforzarsi e a diventare sempre più caldo fino a giovedì. L’aria calda proveniente dal deserto, attraversando il Mar Mediterraneo, si caricherà di umidità, portando oltre al caldo anche un’afa fastidiosa e notti tropicali.

Arriva Scipione sull’Italia

Scipione: previsioni meteo roventi fino almeno a giovedì

IlMeteo.it presenta le previsioni per la settimana in corso: Scipione rende l’Italia rovente. Le notti tropicali sono caratterizzate da temperature che non scendono mai al di sotto dei 20°C, causando disagio al corpo umano. Con l’anticiclone, il tempo sarà prevalentemente soleggiato con qualche nube in più solo nella regione del Nordovest, soprattutto martedì. Non si escludono temporali di calore, localmente intensi, sulle Alpi occidentali. Tuttavia, saranno le temperature a far parlare di sé nei prossimi giorni.

A partire da mercoledì 21, primo giorno d’estate e solstizio, le temperature raggiungeranno livelli elevati improvvisamente. L’anticiclone Scipione porterà temperature diurne che facilmente supereranno i 33-34°C nella Pianura Padana, sulle vallate alpine, in Toscana, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna.