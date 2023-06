La disperazione della mamma di Kata: “Spero che non sia l dentro”

Le forze dell’ordine italiane intensificano la ricerca di Kata, la bimba peruviana di 5 anni di cui non si hanno notizie dal 10 giugno scorso. Tra loro, anche le “teste di cuoio” dei carabinieri, esperti specializzati in operazioni di ricerca meticolose, come quelle solitamente effettuate per scoprire i bunker dei boss latitanti.



L’ex hotel Astor di Firenze, ubicato in via Maragliano nella periferia nord della città, è al centro delle indagini. Gli inquirenti sospettano che Kata non sia mai uscita dall’immobile. In vista di queste circostanze, il pm Christine Von Borries ha ottenuto in tempi record dal gip del Tribunale del capoluogo toscano il sequestro preventivo dell’immobile, che è stato sgomberato dalle forze dell’ordine venerdì scorso.



Le operazioni di sgombero, che hanno coinvolto oltre ai carabinieri, anche la polizia e i vigili del fuoco, sono durate 9 ore e si sono concluse senza problemi di ordine pubblico. Durante l’operazione, 132 persone, tra cui 42 minori, sono state trasferite in quattro strutture d’accoglienza individuate dall’amministrazione comunale.



“Il tempo stringe – spero che non la trovino qui dentro, perché sennò significherebbe che Kata non è più viva. Invece io spero che lo sia”, ha commentato Kathrina Alvarez, la madre della piccola. La signora Alvarez, dopo essere stata trasferita tre giorni fa in un’altra struttura insieme all’altro figlio di 8 anni, è tornata all’Astor per raccogliere gli ultimi effetti personali della figlia, tra cui alcune bambole.



L’attività di ricerca dell’edificio sarà dettagliata e complessa, prevedendo l’esplorazione di ogni anfratto o stanza segreta dell’ex hotel. Ora, con il supporto delle “teste di cuoio”, le autorità sperano di riuscire a fare luce sulla scomparsa della piccola Kata, offrendo risposte alla disperata madre e a tutta la comunità che segue con ansia l’evolversi della situazione.