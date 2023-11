Morgan non è più un giudice di X Factor. Dopo giorni di riflessioni, “Sky Italia e Fremantle Italia hanno deciso, di comune accordo, di interrompere il rapporto di collaborazione con Morgan e la sua presenza a X Factor come giudice”, viene detto in una nota. Aggiungendo che è “una valutazione fatta a seguito di ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati, tenuti anche nei confronti della produzione e durante le esibizioni dei concorrenti, e delle numerose dichiarazioni susseguitesi anche in questi giorni”. E ancora: “È imprescindibile che i concorrenti e il loro percorso restino al centro del programma. La musica e il talento sono sempre stati e devono continuare a essere il motore fondamentale di X Factor, ed è prioritario che tutto si svolga in un ambiente di lavoro professionale e che il confronto, per quanto acceso, si esprima sempre nel rispetto reciproco. La decisione è presa in considerazione dei valori di cui Sky, Fremantle e X Factor sono portatori, nel rispetto tutte le persone coinvolte e del pubblico, e avrà effetto immediato”. (Continua a leggere dopo la foto).

Il messaggio di Morgan nella notte

In effetti, il cantautore non era più comparso nel daily quotidiano e, già questo, aveva rafforzato i rumor sul licenziamento dal programma. Nel frattempo, stanotte, è comparso un messaggio criptico da parte del cantautore. Questo il testo del suo messaggio. “Cosa significa occuparsi di canzoni? Che cosa ho in testa io, cosa faccio, in cosa consiste il mio impegno? Che cosa è la ricerca nell’ambito della canzone? È un lavoro di “formalizzazione”, che manca completamente in ambito accademico, dunque è un terreno che va costruito e sistematizzato”.

Morgan, la nuova polemica arriva da Genova

Tra i commenti al post, nel frattempo, c’è stato spazio per una nuova polemica contro Morgan. Niente a che fare con X Factor questa volta. “Ti aspettavamo a Genova venerdì scorso. Hanno detto che per questioni logistiche non sei riuscito a presentarti”, scrive un utente. Immediata la risposta di Morgan: “Non è così, me lo hanno impedito”.

