Morgan finisce ancora nei guai dopo la pirotecnica rottura con cast e produzione di X Factor avvenuta pochi giorni fa. Il cantautore, al secolo Marco Castoldi, è infatti sotto processo a Lecco, accusato dei reati di stalking e diffamazione. A sporgere denuncia contro di lui è stata una collega musicista di 32 anni con la quale ha avuto una relazione. Secondo la donna che lo accusa, Morgan non avrebbe accettato la fine del loro rapporto.

Il processo che vede Morgan accusato di stalking e diffamazione si è aperto martedì 12 dicembre. I fatti che gli vengono addebitati risalgono alla primavera del 2020, durante il primo lockdown dovuto al Covid, quando il cantautore, secondo l’accusa, avrebbe perseguitato la sua ex compagna postando anche sui social frasi volgari contro di lei. La loro relazione era terminata poco prima.

Le gravi accuse della sua ex contro Morgan

All’epoca dei presunti reati subiti, la donna risiedeva a Lecco, in Lombardia. Aveva deciso di troncare la storia con Morgan ma, a suo dire, lui non si sarebbe rassegnato e avrebbe cominciato quindi a tempestarla di messaggi e chiamate, oltre a diffamarla pubblicamente. A quel punto lei avrebbe deciso di rivolgersi alla Procura della Repubblica di Monza per denunciarlo.

Secondo quanto riporta il quotidiano Il Giorno, il Gip di Monza ha poi deciso di passare il fascicolo ai colleghi di Lecco per competenza territoriale. Quando le indagini si sono concluse, il pubblico ministero ha richiesto e ottenuto il rinvio a giudizio di Morgan. Ma gli avvocati del cantautore sostengono che il reato di stalking sarebbe stato impossibile da compiere, visto che la donna aveva bloccato tutti i contatti telematici con il suo ex. Il loro assistito “non poteva dunque commettere alcun reato di stalking”.

