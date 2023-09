X-Factor, il retroscena della furiosa lite tra i due giudici Morgan e Ambra: “Sei solo un’oca” Media e TV

Comincia la nuova stagione di X-Factor e, durante le registrazioni, scoppia subito una furiosa lite tra i due giudici Morgan e Ambra Angiolini. A riferirlo è uno spettatore presente durante il litigio. I due artisti si sarebbero detti di tutto. Con l’ex frontman dei Bluvertigo che avrebbe perso letteralmente le staffe nei confronti dell’ex velina di Non è la Rai che però si è fatta rispettare.

Leggi anche: Morgan, la Rai ha deciso sul suo programma Il retroscena della lite tra Morgan e Ambra a X-Factor “Sembrava indemoniato”. Così lo spettatore presente alla registrazione dello scorso giugno della prima puntata della 17esima edizione di X-Factor descrive al sito Mowmag l’atteggiamento di Morgan, al secolo Marco Castoldi, durante la lite con Ambra Angiolini. Uno scontro che avrebbe portato anche ad una lunga interruzione della registrazione del programma. “Questo è X-Factor, non il tuo show! I protagonisti sono loro, i concorrenti, mica te!”, così secondo il testimone Ambra si sarebbe rivolta a Morgan dopo essersi innervosita per l’atteggiamento troppo da prima donna tenuto dal collega giudice. A quel punto la lite è stata inevitabile. “Senti ma tu non sai cantare, non sai suonare, cosa vuoi? Sei solo un’oca!”, avrebbe sbottato rosso di rabbia il cantante.

“Sembrava indemoniato e ha continuato a sbraitare contro di lei finché non ha lasciato lo studio e a un certo punto tutti abbiamo pensato che non sarebbe più tornato. – queste le parole testuali del testimone oculare della lite tra Morgan e Ambra a X-Factor – Più che altro, non sai che palle! Già le registrazioni durano ore, questa interruzione ha allungato il brodo per un tempo che sembrava infinito”. Dopo un paio d’ore comunque Morgan è tornato in studio apparendo decisamente più tranquillo. E tutto si è risolto lì, al netto di qualche frecciatina reciproca tra i due litiganti. Puntata inaugurale del talent show che però ha fatto registrare gli ascolti più bassi della sua storia con soli 400mila spettatori.

