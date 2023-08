La Rai non conferma il programma di Morgan. Pesa la brutta figura al concerto di Selinunte. Sabato scorso le offese al pubblico pagante, con annessi epiteti omofobi: “Fr…i, avete rotto il c…o, bifolchi, andate a vedere Fedez!”. Ha interrotto così il concerto in onore di Battiato. Ci si è chiesti se questo comportamento fosse adeguato a fargli riprendere il cammino in Rai e su Sky, dove dovrebbe figurare nella giuria di “X Factor”. Le sue scuse, “pessima caduta”, e gli appoggi al governo Meloni sembrano non essere sufficienti.

Morgan in un'altra pessima figura insieme al sodale Sgarbi, al Maxxxi

Insulti al pubblico, la Rai non conferma Morgan

“StraMorgan” non si farà, la Rai non conferma il programma di Morgan, in arte Marco Castoldi. A Leggo il cantante aveva annunciato la seconda stagione del suo show. Questo, nonostante alla presentazione del nuovo palinsesto del servizio pubblico non ve ne fosse traccia, almeno fino a dicembre 2023. Lui, contrariato, aveva risposto: “La Rai è finanziata dal canone e deve fare servizio pubblico. In estate faremo un evento appendice e a settembre torneremo con altri quattro cantautori”, sebbene il suo programma fosse stato attaccato dalla critica e avesse in definitiva pochissimi ascolti.

Fonti vicine alla dirigenza Rai rivelano al Fatto quotidiano: “Al momento il programma di Morgan, che non è un dipendente dell’azienda, non è previsto neanche per il 2024“. La bufera, comunque, non si placa. Sul fronte Sky vige il più assoluto silenzio. Nella sede di Rogoredo tutto dovrebbe essere confermato, ma molti fanno notare che le frasi di Morgan non sono certo gentili nei confronti di categorie di persone che poi dovrebbero lavorare a stretto contatto con lui. E non ci si dimentica di far notare che con Asia Argento il metro usato fu ben diverso. La figlia d’arte, che si era fatta paladina del MeToo in Italia, fu accusata a sua volta di aver molestato l’attore più giovane di lei sul set del suo “Scarlet diva” e venne dunque allontanata dal programma. Si vedrà se le inflienti amicizie di Morgan influiranno sul suo “ripescaggio”.