Torino, il lungo abbraccio tra la bimba caduta dal balcone e l’eroe che l’ha salvata

La bambina caduta dal balcone incontra l’eroe che l’ha salvata. Mattia Aguzzi, 37 anni, è l’impiegato di banca che sabato scorso passava sotto il balcone di Torino da cui è caduta la piccola. Con una grande prontezza di riflessi, Aguzzi l’ha recuperata e stretta a sé. Insieme con lui la fidanzata Gloria, che ha chiamato i soccorsi. Oggi l’incontro in ospedale tra lui e la famiglia della bambina. “Sono contento di sapere che sta bene spero che questa famiglia possa recuperare al più presto la serenità”.

Mattia Aguzzi

A Torino la bambina caduta dal balcone incontra l’eroe che l’ha salvata

Finalmente la bambina caduta dal balcone incontra l’eroe che l’ha salvata. La piccola Frida, quasi quattro anni, stava giocando vicino al balcone. La sua famiglia si stava preparando a uscire e nella concitazione del momento non si sono accordi che la bambina non c’era più. È stato un attimo. I due si sono affacciati senza fiato e hanno visto Mattia Aguzzi tenerla in braccio. La bimba si trova adesso in osservazione all’ospedale infantile “Regina Margherita”.

Proprio lì senza voler disturbare troppo, Mattia è arrivato per salutare e rivedere la famiglia in un momento più sereno. Da subito un lungo abbraccio con la madre, che lo ha ringraziato di continuo: “sei il suo angelo”, gli ha detto più volte. La piccola Frida è serena, non ha riportato alcun danno, gioca e guarda i cartoni animati. Il giovane agente bancario non vive a Torino, ma raggiunge il capoluogo piemontese per stare dalla sua compagna, Gloria, che vive proprio a poca distanza dal palazzo di Frida. Sabato scorso la coppia è uscita un po’ prima del solito per andare a comprare del pane.

