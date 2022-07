Noemi Bocchi: le foto di Chi mettono in imbarazzo Totti

Il matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasy è terminato. Sono stati gli stessi protagonisti della vicenda a confermare la notizia. Non però con un comunicato congiunto, come era stato inizialmente previsto. Ma con due dichiarazioni separate. A far saltare il loro messaggio insieme sarebbero state alcune fotografie pubblicate dal settimanale Chi che immortalano l’ex capitano della Roma mentre, insieme ad un amico, sale a casa di Noemi. Ecco allora chi è la sua nuova fiamma.

Noemi Bocchi e Francesco Totti

È dunque il settimanale Chi ad aver fatto lo scoop di fotografare Francesco Totti sotto casa di Noemi Bocchi. Fino a questo momento infatti non esistevano immagini dei due insieme. Un fotografo del giornale ha pedinato il Pupone durante una notte della scorsa estate. Totti si è fatto accompagnare da un amico verso le 20 e 30 a casa della sua amante, dove sarebbe rimasto fino alle 2 e 30. Prima di questa occasione la donna era stata notata però allo Stadio Olimpico. Era il 4 dicembre del 2021 e si giocava la partita Roma-Inter. Ma i due erano rimasti seduti lontani, anche se non troppo.

Ma chi è Noemi Bocchi? La donna ha 34 anni. È separata dall’ex marito, l’imprenditore del marmo Mauro Caucci, e ha due figli. Una volta venutoa conoscenza del flirt con Totti, il suo ex avrebbe dichiarato con feroce ironia: “Non ne so nulla, ma Francesco è il mio salvatore”. Noemi è ovviamente tifosissima della Roma ed è una appassionata di paddle. E proprio su un campo da paddle sarebbe scoppiato l’amore con Francesco.

Il suo aspetto fisico risulta molto simile a quello di Ilary Blasi. Ulteriore testimonianza dei gusti estetici di Francesco Totti. Della frequentazione con Totti trapela per il momento molto poco. Però c’era anche Noemi a Tirana durante la finale di Conference League vinta dalla squadra giallorossa. I due innamorati avrebbero preso voli aerei diversi e camere separate in hotel. Ma sarebbero stati comunque notati da qualcuno. Anche altri presunti testimoni raccontano di averli visti insieme, ma prove fino a questo momento non ce ne erano.

