In un anno salgono da 16 a 19 le miliardarie italiane. Lo stabilisce uno studio del City Index, commissionato dal Corriere della Sera, sull’analisi della classifica annuale dei miliardari di Forbes. Lo studio ha identificato i Paesi che hanno un maggior numero di donne ricche. In testa gli Stati Uniti, con ben 97 miliardarie, seguiti dalla Cina con 42. L’Italia è quarta con 19 miliardarie, dietro alla Germania che ne ha 22. Sotto l’India, che ne ha 15, seguono Paesi che ne hanno comunque meno di 10.

L’elenco delle donne più ricche del mondo

La donna più ricca al mondo è Francoise Bettencourt Meyers, con un patrimonio netto di 90.2 miliardi di dollari. Il suo paese, però, la Francia, esprime solo 7 miliardarie, al pari della Spagna. Negli Stati Uniti, che ne ha 97, ci sono anche 3 delle cinque donne più ricche al mondo: l’erede di Walmart, Alice Walton, Julia Koch e Jacqueline Mars erede dell’azienda Mars.

Chi sono le italiane più ricche del mondo

L’Italia è il secondo Paese europeo in classifica e il quarto al mondo. La donna più ricca d’Italia è Massimiliana Landini Aleotti, con un patrimonio di 7.3 miliardi di dollari. Aleotti fa parte della casa farmaceutica Menarini, che ha ereditato insieme ai tre figli dopo la morte del marito nel 2014. Alle sue spalle c’è Miuccia Prada, dell’omonima casa di moda, che ha un patrimonio di 5.8 miliardi di dollari.

​Al terzo posto ci sono le eredi di Leonardo Del Vecchio: la moglie Nicoletta Zampillo con un patrimonio di 4 miliardi. Zampillo possiede una quota del 16.8% della società Delfin, società che controlla Luxottica. Le figlie Marisa Del Vecchio, che è anche responsabile del Museo degli occhiali, e Paola Del Vecchio, insieme con la stessa percentuale della società.

Poi è il turno di Marina Caprotti, figlia più giovane di Bernardo Caprotti, nata nel 1978 dal secondo matrimonio del fondatore di Esselunga. Alla morte del padre nel 2016, lei e la madre ereditarono il 70% della Supermarkets Italiani che possiede la catena di supermercati.

​Alessandra Garavoglia, consigliera di amministrazione del Gruppo Campari, precede Isabella Seragnoli, capo di Coesia, gruppo specializzato in prodotti industriali e packaging, con sede a Bologna. L’elenco prosegue con Sabrina Benetton e Lina Tombolato, moglie di Ennio Doris. In classifica anche Marina Berlusconi con un patrimonio da 1.9 miliardi di dollari.