Pessime notizie per la principessa del Galles, Kate Middleton, che secondo quanto trapela non è ancora pronta a tornare ai suoi impegni pubblici dopo la convalescenza post operazione chirurgica. Quella che in un primo momento era stata annunciata come data del rientro, il 31 marzo, giorno di Pasqua, slitta di ben due mesi. Il primo evento ufficiale in calendario, insieme al consorte William, è fissato infatti per l’8 giugno.

Perché slitta il ritorno in pubblico di Kate Middleton

La lunga e forzata assenza della principessa dalla scena pubblica fa impensierire i sudditi. Molte le teorie circolate: dal coma alla donazione di un rene a re Carlo. Tanto che da Buckingham Palace sono stati costretti a smentire dicendo semplicemente che la principessa: “sta bene”.

La sua prima uscita pubblica, dunque, è stata confermata dalla British Army. I militari hanno fatto sapere che Kate ha confermato la partecipazione al Trooping of the Colour. L’evento celebra in modo ufficiale il compleanno del sovrano (Carlo è nato, infatti, a novembre). La parata si terrà l’8 giugno alla Horse Guards Parade di Londra. Kate prenderà parte anche alla prova generale per la sfilata di compleanno del re.

L’annuncio della nuova data

Non si sono placate le polemiche, però, dato che lo scorso 17 gennaio la Royal Family aveva avvisato: “Sua Altezza Reale la principessa del Galles, 41 anni, è entrata in ospedale ieri per un intervento pianificato di chirurgia addominale. L’operazione si è svolta con successo e si prevede che rimarrà in ospedale dai dieci ai quattordici giorni, prima di tornare a casa e proseguire la convalescenza”.

La stessa nota informava che “sulla base delle attuali indicazioni mediche, difficilmente potrà tornare alle funzioni pubbliche prima di Pasqua“. Il ritorno in scena di Kate sembra dunque slittato di almeno due mesi.

