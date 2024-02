Kate Middleton è attualmente in fase di convalescenza presso la residenza di famiglia a Windsor, a seguito di un delicato intervento chirurgico addominale subito il mese scorso. La comunicazione ufficiale da Kensington Palace ha rassicurato il pubblico e i sostenitori della famiglia reale, affermando che la principessa “sta bene” e mostra segni di miglioramento.

Il comunicato arriva dopo l’assenza di William alla cerimonia in memoria del padrino, re Costantino di Grecia, tenutasi ieri proprio a Windsor, in presenza della regina Camilla, di Anna d’Inghilterra e persino del controverso principe Andrea e dell’ex Sarah Ferguson, di solito non inclusi in occasioni simili. William avrebbe dovuto fare le veci del padre ma, nonostante abiti a pochi metri dalla chiesa, si è dileguato senza offrire spiegazioni.

Anche il re Carlo è stato assente alla commemorazione, continuando le proprie cure per il cancro, lasciando così alla regina Camilla il compito di presiedere l’evento. La situazione ha messo in luce la resilienza e l’adattabilità della famiglia reale di fronte a sfide personali e di salute.

L’assenza temporanea di Kate dagli impegni ufficiali non ha impedito alla famiglia di godersi momenti privati, come evidenziato dalla recente vacanza a Sandringham, nel Norfolk, dove si è unita al principe William e ai loro tre figli per una breve pausa.

