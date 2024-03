Si trasforma in un giallo la recente pubblicazione di una fotografia che immortala la Principessa Kate Middleton insieme ai suoi figli dopo un’intervento chirurgico. Lo scatto ha scatenato un vivace dibattito sui social network. Nell’immagine, la principessa appare seduta e sorridente, ma questo non è bastato a placare i dubbi di numerosi utenti, che, nell’era dell’intelligenza artificiale e del photoshop avanzato, si mostrano sempre più critici e attenti ai dettagli. E anche le agenzie di stampa Ap e Reuters, con un comunicato, hanno deciso di togliere la foto dalla pubblicazione sospettando fosse stata “manipolata”.

Tutti i dubbi sulla fotografia di Kate Middleton

Tra gli aspetti della fotografia che hanno suscitato maggiore perplessità, troviamo:

La mano del principe Louis: molti hanno notato che la mano destra del piccolo principe si trova in una posizione che appare innaturale. Questo particolare ha portato alcuni a interrogarsi sulla possibilità che l’immagine sia stata generata o modificata tramite intelligenza artificiale, dato che spesso le mani sono elementi particolarmente complessi da riprodurre in modo realistico. Il braccio della principessa Charlotte: un secondo elemento che ha alimentato il dibattito riguarda la manica del maglione rosso di Charlotte, che sembrerebbe essere stata ritoccata in maniera poco accurata. In particolare, il giropolso appare come se fosse quasi disconnesso dal resto del maglione, suscitando la critica di utenti su X che si domandano chi abbia autorizzato la pubblicazione di una foto con un tale difetto. Le mani di Kate: un ulteriore dettaglio che non è passato inosservato riguarda l’assenza di anelli sulle mani della principessa, incluso l’anello nuziale. Questa scelta ha sollevato interrogativi tra gli utenti di X, diventando motivo di speculazione. Le mani del principe George: infine, ci sono stati commenti sulla possibile discrepanza nella dimensione delle mani del principe George, con alcuni che si chiedono se appaiano coerenti tra loro, sollevando dubbi sulla loro autenticità.

Queste osservazioni riflettono una crescente tendenza ad analizzare con estrema attenzione le immagini condivise dai media, evidenziando come, nell’attuale contesto digitale, la veridicità visiva sia spesso messa in discussione. Gli utenti dei social, armati di un occhio critico e supportati dalle conoscenze tecnologiche moderne, non si limitano più ad accettare passivamente i contenuti visivi proposti, bensì tendono a esaminarli in modo approfondito, alla ricerca di incongruenze o segni di manipolazione.

