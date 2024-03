È da più di un mese che Kate Middleton è sparita dalla scena pubblica. Da quando, a metà gennaio, a sorpresa è stato annunciato da palazzo che la principessa del Galles era stata opera all’addome. “Un intervento programmato”, dissero a suo tempo. Un’informazione risicata alla quale si aggiunse quella relativa alla durata del ricovero in ospedale – dai dieci ai quindici giorni – e alla convalescenza – fino a dopo Pasqua, vale a dire almeno fino ai primi di aprile.

Nonostante le rassicurazioni ufficiali, diverse teorie senza fondamento sulla malattia hanno guadagnato popolarità online, spaziando da ipotesi estreme come il coma, fino a supposizioni riguardanti problemi coniugali e persino violenza domestica. Queste teorie sono state categoricamente smentite dal Palazzo, etichettandole come “una totale assurdità”.

Kate e le ipotesi assurde: dal rene donato a Carlo a tutte le altre

L’assenza di foto recenti della principessa ha alimentato ulteriormente queste speculazioni, con alcuni che trovano insolita la mancanza di immagini di Middleton, considerando la sua abitudine di apparire in pubblico poco dopo la nascita dei suoi figli. D’altronde, va detto che l’immaginazione è stata illimitata: c’è chi dice che Kate sia in coma, mentre altri parlano di violenza domestica (ipotesi davvero surreale) o di una fantasmagorica operazione estetica.

Tuttavia, il periodo di assenza di Kate è in linea con il processo di recupero da un intervento chirurgico e segue un piano di convalescenza che la vede trasferirsi per un periodo alla tenuta di Sandringham, nel Norfolk, insieme alla sua famiglia.La situazione è stata complicata ulteriormente dall’improvviso ritiro del principe William da un evento pubblico, a causa di “questioni personali”, alimentando speculazioni sulla salute e sulla vita privata della coppia reale. Tuttavia, fonti ufficiali insistono sul fatto che la principessa “si sta riprendendo bene” e che il ritiro temporaneo dalle funzioni pubbliche è una misura precauzionale per garantire un recupero completo.

In questo clima di speculazioni, è importante ricordare il ruolo che possono giocare le notizie false e le teorie complottiste nel distorcere la realtà e nel creare un’immagine inaccurata della situazione. La Casa Reale ha adottato un approccio trasparente, fornendo aggiornamenti significativi sullo stato di salute di Kate e sottolineando la normalità del processo di recupero post-chirurgico.

