Ed Sheeran, la lavorazione del disco interrotta da una terribile notizia

La popstar dai capelli rossi, Ed Sheeran, autore di numerose canzoni di successo, ha annunciato su Instagram il lancio del nuovo album, Subtract. La foto che accompagna il testo lo vede sfinito sul suo scrittoio. Nel lungo post, oltre a raccontare della lavorazione, scrive anche del dramma che vive la sua famiglia. La moglie, Cherry Seaborn, ha appreso di avere un tumore durante la sua seconda gravidanza, meno di un anno fa.

Ed Sheeran e la moglie, Cherry Seaborn

Ed Sheeran annuncia che la moglie ha un tumore, scoperto in gravidanza

Il prossimo 5 maggio, Ed Sheeran lancerà il nuovo album, Subtract. Ha scritto il lungo post su Instagram. “Stavo lavorando a Subtract da un decennio. All’inizio del 2022, una serie di eventi ha cambiato la mia vita, la mia salute mentale e, infine, il modo in cui vedo la musica e l’arte. E in poco più di una settimana ho sostituito il lavoro di un decennio con i miei pensieri più profondi e oscuri”.

Il cantante trentaduenne annuncia, così, che sua moglie, trentenne, sposata nel 2019, ha appreso di avere un tumore nel corso della sua seconda gravidanza, proprio un anno fa. “Nel giro di un mese, mia moglie incinta si è sentita dire di avere un tumore, senza possibilità di cura fino a dopo il parto. Il mio migliore amico Jamal (il produttore Jamal Edwards, ndr), un fratello per me, è morto improvvisamente”. Per l’autore, scrivere canzoni è stato fondamentale. “È stata la mia terapia. Mi ha aiutato a dare un senso ai miei sentimenti. Per la prima volta, non sto cercando di creare un album che piacerà alla gente, sto semplicemente mettendo fuori qualcosa di onesto e fedele a dove mi trovo nella mia vita da adulto”.

Nel post non vengono fornite informazioni ulteriori sulle attuali condizioni di salute della moglie con cui da sempre ha condotto una vita molto riservata. La moglie, Cherry, gli ha ispirato il brano “Perfect”: “Ho girato il mondo ma mi sono innamorato di una ragazza cresciuta a 10 minuti da casa mia”, aveva confidato lui parlando della donna con cui ha realizzato il sogno di diventare papà e allargare la famiglia. Le loro figlie si chiamano Lyra Antarctica, nata nel 2020, e Jupiter, nata nel 2022.

