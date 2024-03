Invece di andare a scuola a Morbegno (Sondrio), avrebbe preso un treno diretto altrove. Poi purtroppo ha fatto perdere le sue tracce. Sono ore di enorme apprensione a Colico, Comune in provincia di Lecco. Da giorni si cerca Edoardo Galli, ragazzo di 17 anni che risiede con i genitori nella città dell’Alto Lario e frequenta il liceo scientifico ‘Nervi-Ferrari’ di Morbegno. Il giovane è scomparso nel nulla giovedì 21 marzo: è uscito di casa per andare a scuola, come faceva tutte le mattine, ma non è mai entrato in classe.

Stando a quanto si apprende, l’adolescente avrebbe cercato informazioni su come sopravvivere in montagna senza cibo e senza acqua e sulla guerra in Ucraina. Questi elementi, in un primo momento, non sembravano essere rilevanti. Adesso però la famiglia non trascura nessun elemento utile a comprendere il perché della scomparsa. E, tra le ipotesi, spunta anche quella di una fuga verso la Russia: come riferito dai genitori, negli ultimi giorni Edoardo aveva effettuato molte ricerche su Internet sulla guerra in Ucraina. La madre del ragazzo è di origine russa e lui ha il doppio passaporto.

Potrebbe avere con sé il doppio passaporto

Il cellulare risulta spento, potrebbe aver con sé il doppio passaporto (la madre è di origini russe) e da casa mancherebbe il suo sacco a pelo. Il timore è che, essendo un grande idealista e pacifista, potrebbe essersi diretto proprio in Russia.

“Torna subito da noi. Ti stiamo aspettando a braccia aperte. Non farti nessun tipo di preoccupazione. torna che ti stiamo aspettando tutti. Subito. Ovunque tu sei. Vieni subito, che ti stiamo aspettando tutti. Siamo tutti preoccupati e agitati. I nonni non hai idea di come stanno in questo momento. Ti prego vieni da noi, torna”, ha confidato il padre del giovane in un appello alla trasmissione Chi l’ha visto? in onda su RaiTre. “Tutti ti vogliono bene. Per favore, torna. Ti aspettiamo a braccia aperta. Ti vogliamo tanto bene, cucciolo. Torna a casa”, afferma la madre. “Ovunque lo abbiate visto, nel dubbio, fate segnalazione possibile che è fondamentale”, sottolinea di nuovo il padre.

Il volantino diramato dall’associazione Penelope

Ad aiutare la famiglia nelle ricerche – oltre alle forze dell’ordine – c’è anche l’associazione Penelope che sui social ha diffuso un volantino. Galli è alto 1.80, ha capelli castano chiaro e occhi grigio scuro. Al momento della scomparsa indossava un giubbetto di jeans blu scuro, un pile e pantaloni beige con scarpe bianche Adidas. Ha una cicatrice sul sopracciglio destro. Indossava gli occhiali, ma potrebbe portare anche le lenti a contatto.La prefettura ha diffuso foto e descrizione dell’adolescente, specificando che “chiunque dovesse avere notizie o avvistare il ragazzo deve darne pronta comunicazione alla stazione dei carabinieri di Colico, al numero 0341-940106”.

