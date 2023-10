Eka Darville, attore del mondo Marvel, ha perso suo figlio Mana. Il bimbo è morto a soli 10 anni a causa di un tumore al cervello. Darville, meglio conosciuto per i suoi ruoli come Malcolm Ducasse in Jessica Jones della Marvel e Scott Truman in Power Rangers RPM, aveva aperto una raccolta fondi su GoFundMe per pagare le costosissime cure per il figlio. In pochi mesi però, il piccolo si è spento.

Un’odissea lunga sei mesi

L’attore aveva messo in pausa la sua carriera in ascesa per stare vicino al figlio e si era trasferito negli Stati Uniti. La diagnosi di un raro tumore al cervello aveva scosso l’intera famiglia. Nei mesi scorsi, però, Darville aveva confidato che Mana era stato sottoposto a “tre interventi chirurgici estenuanti” e “innumerevoli terapie”.



L’agonia era iniziata l’anno scorso quando il figlio dell’attore era collassato in spiaggia. Il piccolo aveva continuato a soffrire di crisi epilettiche ed era stato portato in ospedale a gennaio, quando gli era stato diagnosticato un cancro al cervello. Solo pochi giorni fa, il padre parlava apertamente di “odissea lunga sei mesi” e chiedeva ai suoi fan di riunirsi tutti in preghiera per lui.

Lo straziante messaggio della nonna

Sua nonna Malaika ha rivelato in un video straziante che Mana è morto durante il fine settimana. In un post condiviso su Instagram ha annunciato: “Volevo ancora riunirmi in questa preghiera perché sarà sempre con noi ed è ancora con noi. Potete immaginare la quantità di tristezza e dolore di Eka, di Lila e dei genitori di Lila, dei suoi nonni, di me e dei suoi fratellini”.

Ha concluso il suo pensiero dicendo: “Ma allo stesso tempo, c’è molta gioia. C’è molta pace. C’è molta quiete in casa dopo una lotta così lunga durata 463 giorni dall’inizio di tutta la dura prova. E ora è libero. Ora balla nella luce. Lo vediamo tutti, lo sentiamo e so che molti di voi, come me, hanno amato Mana eternamente.”

