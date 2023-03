Elly Schlein, il retroscena di un senatore Pd: “Cattivella e collerica”

Da quando Elly Schlein è stata eletta segretaria del Pd i sondaggi sembrano sorridere sempre di più al Nazareno. E sugli organi di stampa è un continuo florilegio di complimenti e di belle parole nei confronti della nuova leader Dem. Ma non sono tutte rose e fiori come potrebbe sembrare. Secondo un retroscena pubblicato da Il Foglio, infatti, pare che all’interno del Pd in molti stiano storcendo la bocca contro la nuova gestione targata Elly Schlein. Tanto che un senatore che ci tiene a rimanere anonimo racconta alcuni aspetti sconosciuti del suo carattere, come il fatto che sia “cattivella e collerica”.

Elly Schlein: il retroscena di un senatore Pd Il cronista de Il Foglio, Carmelo Caruso, intervista un anonimo senatore del Pd che va subito al sodo della questione. "Elly è capricciosa. Abbiamo paura di lei", ammette senza troppi peli sulla lingua. Poi il parlamentare trova ancora più coraggio e spara a zero contro il suo capo: "Lo dico: Elly è cattivella. È Elly Queen I". Il giornalista spiega che all'Interno del Nazareno tutti sanno che Elly Schlein ha già scelto i suoi favoriti. Uno di questi è Marco Furfaro che potrebbe presto essere nominato vicesegretario. "Elly, mi dicono sia collerica", vuota ancora il sacco il senatore gola profonda, facendo riferimento alla recente sfuriata che la segretaria del Pd avrebbe avuto con Francesco Boccia. Il giornalista del Foglio la definisce una "farfalla", scatenando però la reazione preoccupata di un militante del partito: "Sciagurati! Accostata alla farfalla…Questo è chiaramente un rigurgito di maschilismo. Anche la parola queen. Volete fare spirito perché i Queen".

Insomma, secondo Carmelo Caruso, “sembra di stare dentro un’osteria all’orario di chiusura. È la verità. Nel partito di Elly se sbagliate metafora vi tagliano la testa”. Il senatore del Pd rivela anche che Jasmine Cristallo, voluta da Elly Schlein in direzione, “è amica di Travaglio che, se noti, attacca Schlein ma difende Cristallo”. Per concludere, la Schlein come la regina francese Maria Antonietta? “E dategli le brioche. Non lo sapete che il futuro è il web?”, chiosa il senatore.

