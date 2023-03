Elly Schlein difende gli imbrattatori di Firenze: polemiche furiose contro la segretaria Pd

Elly Schlein difende gli imbrattatori di Firenze e contro di lei esplode la polemica. La neo segretaria del Pd si schiera senza troppe esitazioni dalla parte degli attivisti climatici di Ultima generazione che, lo scorso 17 marzo, hanno imbrattato le mura di Palazzo Vecchio a Firenze. Le immagini del sindaco dem Dario Nardella, presente casualmente sul posto al momento del blitz, che corre per placcare uno degli attivisti hanno fatto il giro del mondo. Quasi tutti stanno con Nardella, tranne proprio quella che dovrebbe essere la sua leader. A sparare sui social contro la Schlein ci pensa poi Matteo Renzi.

Leggi anche: Raid a Palazzo Vecchio: imbrattata la facciata Elly Schlein Elly Schlein difende gli imbrattatori di Firenze “Al di là del metodo scelto che posso non condividere, non dobbiamo fare l’errore di guardare troppo il dito e non la luna. – dichiara Elly Schlein ospite della trasmissione di Rai 2 ‘Stasera c’è Cattelan’ – Stanno solo chiedendo di ascoltare la scienza. La conversione ecologica va accompagnata. Bisogna metterci le risorse. Ci sono intorno a 400 mila imprese che stanno innovando, l’economia circolare conviene. La politica troppo a lungo ha ascoltato maggiormente la lobby delle fonti fossili. Si può abbracciare la strada delle fonti rinnovabili”, conclude difendendo a spada tratta gli imbrattatori di Firenze. Il post di Renzi contro Elly Schlein Ma la sua presa di posizione fa perdere la pazienza a Matteo Renzi. “Elly Schlein ha detto che chi imbratta i palazzi delle istituzioni va ascoltato perché chiede di ascoltare la scienza. – tuona il leader di Italia Viva su Twitter – Chi ha imbrattato Palazzo Vecchio non è un seguace della scienza: è un vandalo che fa del male alla cultura, alla bellezza, all’identità di un popolo. Chi vandalizza l’arte non merita di essere ascoltato: merita di essere punito”, conclude puntando il dito contro gli imbrattatori di Firenze.

Elly Schlein ha detto che chi imbratta i palazzi delle istituzioni va ascoltato perché chiede di ascoltare la scienza. Chi ha imbrattato Palazzo Vecchio non è un seguace della scienza: è un vandalo che fa del male alla cultura, alla bellezza, all’identità di un popolo. Chi… — Matteo Renzi (@matteorenzi) March 21, 2023

Il post di Renzi scatena una marea di commenti, divisi a metà tra favorevoli e contrari. “Ha ragione Elly Schlein. E se non volete ascoltare i giovani attivisti quando imbrattano ascoltate il presidente Mattarella quando parla di emergenza climatica!”, cinguetta ad esempio l’ex parlamentare di Forza Italia Elio Vito. “E quale sarebbe il danno ricevuto? È andato via tutto con un po’ d’acqua o no? E quali sono le proposte di Italia Viva per la transizione ecologica?”, domanda polemicamente un altro commentatore. “Schlein: ideologia da assemblea scolastica degli anni 70/80”, un altro attacca invece la segretaria del Pd. “Non avrei mai e poi mai pensato che un giorno sarei stato d’accordo con Matteo Renzi. Vuoi vedere che veramente è cambiato?”, riflette un altro ancora.

Leggi anche: Spunta una foto della compagna di Elly Schlein