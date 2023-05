Elly Schlein contestata alla Sapienza: “Ipocrita, ci prendi in giro?”

Elly Schlein contestata duramente alla Sapienza da alcuni studenti. La segretaria del Pd si è recata all’università romana per far sentire la vicinanza sua e del suo partito agli studenti che da qualche giorno protestano contro il caro affitti dormendo nelle tende. La presenza della Schlein però non risulta essere troppo gradita, come dimostrano alcuni video che stanno girando sulla rete. Il giorno precedente era toccato a Giuseppe Conte farsi vedere nello stesso posto. Ma, fortunatamente per lui, il leader del M5S non aveva ricevuto la stessa ‘calorosa’ accoglienza.

Elly Schlein contestata alla Sapienza

Elly Schlein viene contestata alla Sapienza prima da una ragazza, la quale le dice senza peli sulla lingua che “la presenza del Partito Democratico qui risulta un po’ ipocrita perché sono 30 anni che queste politiche sulla casa vengono portate avanti dal centrodestra e anche dal centrosinistra”. Poi è il turno di un membro di Cambiare Rotta, il collettivo di sinistra protagonista della protesta contro il caro affitti.

“Il Pd dov’era quando studenti come noi sono stati manganellati a Bologna? – così lo studente incalza Elly Schlein – Sono stati manganellati e sgomberati universitari per il diritto alla casa. Lei cosa ha da dire alla sua città? Non ne sa niente? Mi sta prendendo in giro? Gli studenti non vogliono che venga a fare le passerelle qui”. Insomma, la segretaria del Pd viene contestata alla Sapienza con parole pesantissime.