Marco Travaglio risponde a Elly Schlein: “È vero, ho un sorrisetto da str***o”

Da quando è stata eletta segretaria del Pd, dopo la vittoria alle primarie contro Stefano Bonaccini, non c’è pace per Elly Schlein, cercata e tirata per la giacchetta un po’ da tutti. Su di lei piovono i complimenti dell’ala sinistra del Nazareno che ora, dopo l’addio di Enrico Letta, si attende una svolta politica, magari in alleanza con il M5S di Giuseppe Conte. Non mancano ovviamente nemmeno fragorose polemiche, come quella suscitata sui social dal sindaco di centrodestra di Grosseto che l’ha paragonata in pratica ad un cammello. Polemica, se pur di altro genere, aizzata anche da Marco Travaglio. Il direttore del Fatto Quotidiano risponde infatti a modo suo ad un vecchio tweet della Schlein che lo accusava di avere un “sorrisetto da str***o”.

Elly Schlein e Marco Travaglio

Il tweet di Elly Schlein contro Travaglio

Il tweet di Elly Schlein a cui Marco Travaglio risponde a scoppio ritardato di qualche anno risale al 7 marzo del 2013. Le elezioni politiche si erano da poco concluse, con il M5S al 25,6% che era riuscito a superare, se pur di poco, il Pd di Pier Luigi Bersani fermo al 25,4%. Travaglio è ospite fisso della trasmissione di Michele Santoro, Servizio Pubblico, quando la Schlein decide di pubblicare un tweet di fuoco. “Quel sorrisetto del caz** di Travaglio che potrebbe avere solo uno str***o che ha altri due passaporti nella tasca interna del cappotto”, cinguetta la neo segretaria del Pd.

A quell’epoca Elly Schlein aveva solo 27 anni e, poco dopo, si sarebbe messa alla guida del movimento Occupy Pd, nato per contestare il voto segreto in Parlamento dei famigerati ‘101 traditori’ che aveva di fatto posto fine alla corsa di Romano Prodi verso la presidenza della Repubblica. Oggi finalmente Marco Travaglio decide di rispondere a quella provocazione sul suo giornale.

La risposta di Travaglio

È proprio lui a rievocare quel tweet del 2013 di Elly Schlein, ammettendo che la critica rivolta contro di lui in quel caso dalla segretaria del Pd fosse appropriata. Poi però affonda il colpo alla Travaglio: “Quel sorrisetto da str***o lo detesto anche io. Ma mi esce sempre fuori quando mi confronto con uno str***o o una str***a. La storia si vendica sempre, con quel sorrisetto da str***a”.

