Offese sessiste contro Elly Schlein: infuria la polemica

Il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, ha postato sui social fotomontaggi in cui Elly Schlein è accostata un dromedario. E sotto il commento: “Per due euro spesi per votare alle primarie Pd cosa volevate, Belen?”. Il post sessista ha generato l’indignazione del mondo politico di centrosinistra. “Vili e gravi attacchi sessisti ai danni della neosegretaria Schlein”, dicono dal Pd. “L’invito a chi politicamente lo circonda e lo affianca è a prenderne le distanze”, aggiungono ancora dal Nazareno.

Leggi anche: Michela Murgia sta con Elly Schlein contro Giorgia Meloni: “Donna giusta e donna sbagliata”

Il sindaco di Grosseto contro Elly Schlein

Il post sessista contro Elly Schlein

Il sindaco di Grosseto non è peraltro nuovo a post con conseguenze polemiche: una volta ad esempio sui social mise Matteo Renzi dentro una bara. La vicenda ha colpito la città toscana, dove il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna ha pubblicato un post sessista su Facebook in cui, come appena accennato, ha accostato la neo segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, a una foto di cavalli e dromedari, con un nitrito come sfondo sonoro. Il deputato del Partito Democratico, Marco Simiani, ha condannato il sindaco per la sua offensiva e denigratoria affermazione, chiedendo le scuse e una presa di distanza da parte della destra e del premier Meloni.

Anche il deputato e portavoce nazionale della mozione Schlein, Marco Furfaro, ha criticato aspramente il sindaco per il suo post sessista, definendolo indegno di rivestire il ruolo che gli è stato affidato. E pure l’eurodeputata della Lega, Susanna Ceccardi, ha espresso la sua solidarietà nei confronti di Elly Schlein, condannando la vile ironia che ha interessato la neo-segretaria del Partito Democratico.

Rivolta contro il sindaco di Grosseto

Vivarelli Colonna, candidato ‘civico’ della coalizione di centrodestra, è stato rieletto nel 2021. Tuttavia, il suo post sessista ha suscitato indignazione e imbarazzo tra i cittadini di Grosseto, dimostrando che il rispetto reciproco è l’architrave della nostra carta costituzionale, come ha sottolineato il deputato Simiani. Il sessismo e la denigrazione fisica non possono essere tollerati in politica o in qualsiasi altro contesto, e si spera che il sindaco Vivarelli Colonna riconosca la gravità delle sue parole e si scusi pubblicamente per il suo comportamento.

“Le battute sessiste e misogine del sindaco di Grosseto contro Elly Schlein offendono tutte noi. – si fa sentire sui social anche l’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti – Sono un insulto alla dignità delle persone, delle donne ma, soprattutto, sono una vergogna per chi le ha pronunciate. La presidente Meloni non ha nulla da dire?”, incalza così il premier di centrodestra. Solidarietà alla Schlein anche dal leader del Terzo Polo Carlo Calenda: “Trovo le frasi razziste, i meme idioti e maleducati, il body shaming su Elly Schlein ignobili. A lei va tutta la solidarietà del Terzo Polo”.

Leggi anche: Elly Schlein: chi è la fidanzata segreta