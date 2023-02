Elly Schlein paragonata a Pippo Franco: esplode la polemica social

Con un risultato inatteso e a sorpresa Elly Schlein batte Stefano Bonaccini alle primarie e diventa segretaria del Pd. La vittoria ai gazebo della vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, guidata proprio dal presidente Bonaccini, è un chiaro segnale che anche tra gli elettori Dem c’è voglia di voltare pagina mandando a casa tutta la vecchia classe dirigente del Nazareno. La Schlein naturalmente esulta, riuscendo a contenere a stento l’emozione. Intanto, però, sui social network diventa primo in tendenza un hashtag molto particolare che risulta offensivo nei confronti di Elly Schlein: ‘Pippo Franco’. In pratica, secondo gli hater, i tratti del viso della neo segretaria del Pd sarebbe molto simili a quelli del popolare attore romano.

Elly Schlein

“Saremo un problema per il governo di Giorgia Meloni. – sono queste le parole utilizzate da Elly Schlein di fronte al suo comitato elettorale per commentare la stupefacente vittoria su Stefano Bonaccini – Daremo un contributo a organizzare le opposizioni a difesa dei poveri, contro un governo che li colpisce, saremo a difesa della scuola pubblica nel momento in cui il governo tace davanti a una aggressione squadrista. Staremo a fare e barricate contro ogni taglio alla sanità”, la segretaria del Pd attacca a testa bassa il governo guidato dalla leader di Fratelli d’Italia.

Social scatenati su Pippo Franco

Ma, come appena accennato, sui social va in scena tutta un’altra polemica. A qualche hater, infatti, è venuto in mente di paragonare il volto di Elly Schlein a quello di Pippo Franco. Un modo ovviamente per denigrare il personaggio Schlein e rendere meno importante la sua vittoria. “Chissà perché Pippo Franco è in tendenza”, ironizza ad esempio qualcuno. “Ha vinto Pippo Franco ahahahah!”, ci mette il carico un altro.

“Visto Pippo Franco in tendenza e ho pensato fosse morto pure lui”, prova a smorzare i toni qualcun altro. Ma la rabbia e l’indignazione dei sostenitori di Elly Schlein aumenta fino a diventare incontenibile. “Mi spiace, ma continuare a postare la foto di Pippo Franco per ironizzare sull’immagine della Schlein mostra solo che siete rimasti all’età mentale di ‘Mi scappa la pipì papà’”, si lamenta una utente su Twitter.

Pippo Franco

“Non potete attaccarla per l’orientamento sessuale perché sareste omofobi, non potete attaccarla sulla cultura perché le allacciate le scarpe, non potere dire che non abbia esperienza. E quindi l’attaccate dicendo che sembra Pippo Franco? Avete così tanta paura di Elly Schlein?”, sbotta un altro probabile sostenitore del Pd. “Prendono in giro Schlein perché assomiglierebbe a Pippo Franco, dimenticandosi che loro Pippo Franco lo avevano candidato veramente”, fa notare un altro. “A quelli che stanno ridendo tantissimo pensando così di offendere la Schlein, toglierei il diritto al voto. Perché così imbecilli non si può votare”, taglia corto un altro.

