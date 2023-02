Elodie è incinta, notizia bomba sulla cantante

La cantante Elodie, reduce da una bella prova a Sanremo 2023, sarebbe incinta. La trentaduenne di origini romane e trapiantata poi in Puglia, avrebbe nascosto bene la notizia prima e durante il festival. Se la notizia fosse confermata, il padre sarebbe il suo compagno, Andrea Iannone, ex pilota di Moto Gp e un anno più grande di lei. Cosa sappiamo sulla presunta gravidanza di Elodie?

Ecco perché Elodie sarebbe incinta

Elodie Di Patrizi è reduce da una prova di carattere e di classe a Sanremo 2023. A lanciare lo scoop è il settimanale Diva e Donna. Secondo la rivista, Elodie sarebbe “bravissima a nascondere il segreto dato che nessuno ha notato un pancino sospetto“. Il “pancino”, però, “ci sarebbe eccome”. ma la cantante non ha rilasciato dichiarazioni.

Si legge ancora, sulla rivista: “Secondo alcuni amici della coppia Elodie-Iannone, la cantante sarebbe salita sul palco dell’Ariston custodendo il dolce segreto di una gravidanza. Sono fidanzati dalla scorsa estate e già fanno progetti di una certa importanza”. Quindi, l’amore sarebbe esploso così velocemente che sono pronti anche a diventare genitori. Non resta che aspettare i prossimi giorni per saperne qualche particolare in più.

