Elon Musk e la figlia trans, lo sfogo del miliardario: “Ecco di chi è la colpa” Esteri, People

Il prossimo 12 settembre verrà pubblicata ‘Elon Musk’, la nuova biografia sull’uomo più ricco del mondo scritta da Walter Isaacson. In questi giorni l’autore e la casa editrice hanno fatto trapelare diverse piccanti anticipazioni. Tra queste spicca il difficile rapporto del nuovo patron di X con la figlia trans Vivian Jenna Wilson. E Musk sa bene contro chi puntare il dito per dargli la colpa delle scelte di vita compiute da una dei suoi nove figli.

Leggi anche: Botte da orbi tra miliardari: Musk e Zuckerberg pronti a picchiarsi sul ring Il difficile rapporto di Elon Musk con la figlia trans Secondo quanto riporta il libro di Isaacson, la figlia trans di Elon Musk ha 19 anni e ha già affrontato un percorso di transizione di genere. Jenna è la figlia di Justine Wilson, la prima moglie di Musk. Era noto da tempo che i rapporti tra i due non fossero affatto buoni. Tanto che la ragazza ha deciso persino di non portare più lo scomodo cognome del padre. Transizione di genere di cui papà Elon non sarebbe nemmeno stato informato. “La spaccatura lo ha addolorato più di ogni altra cosa nella sua vita dopo la morte del suo primogenito Nevada”, morto a dieci mesi nel 2002, scrive l’autore del libro su Elon Musk. “È andata oltre il socialismo per diventare una comunista totale e pensare che chiunque sia ricco è malvagio. Le ho fatto molte aperture ma non vuole passare del tempo con me”, questa invece la confessione di Musk sulla figlia trans contenuta nel libro.

Secondo Elon Musk, inoltre, questo cambio repentino della mentalità della figlia trans sarebbe da imputare alla scuola in cui l’ha mandata. Una scuola da 50.000 dollari all’anno in cui, accusa il miliardario nel libro, dall’ottobre dello scorso anno i “neo-marxisti” si sono impadroniti della didattica e dell’educazione. Un fenomeno che a suo dire si sta verificando non solo nell’istituto frequentato da Vivian, ma in tutte le scuole e le università d’élite americane, dove ora si insegna agli studenti a disprezzare la ricchezza e il denaro.

Leggi anche: Esplosa la navicella spaziale Starship di Elon Musk