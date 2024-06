Elon Musk smaschera la “truffa” dell’elettrico: “Ecco quale sarà il prossimo problema del Mondo”

Il passaggio all’elettrico porterà grossi problemi. E la circostanza preoccupa non poco se a lanciare l’allarme è il re delle auto elettriche e patron di Tesla, Elon Musk. È proprio lui, infatti, a rilanciare l’allarme che era stato segnalato da uno scienziato argentino, il fisico Juan Carlos Bolcich. Che non a caso si sta occupando di studiare e perfezionare le auto a idrogeno. “Il prossimo, grande problema del mondo”, ha spiegato Musk, “sarà la mancanza di energia elettrica”. Era stato Bolcich il primo a segnalare che l’eccesso di domanda porterà la società intera sull’orlo di un collasso. “La presenza di auto elettriche sul totale delle vetture”, aveva spiegato il fisico, “non potrà superare una percentuale del 50%”. Altrimenti non ci sarà abbastanza energia elettrica per far funzionare non solo le auto, ma anche tutti gli altri strumenti che adoperano lo stesso tipo di alimentazione.

Cosa sta succedendo in Olanda

Un esempio di quanto sia serio, e anche imminente, il problema viene dall’Olanda, dove il numero di mezzi “plug in” circolanti è molto alto e le reti elettriche sono già in crisi. Non si tratta quindi dell’assenza di colonnine di ricarica, come pensa qualcuno. Sono proprio le città olandesi a non avere una quantità di energia sufficiente a garantire una copertura totale.

Così Musk, durante la conferenza Bosch Connected World 2024, ha lanciato l’allarme: “Prima c’era una carenza di chip per reti neurali”, ha spiegato il miliardario. “Poi, il problema della disponibilità ha riguardato i trasformatori di tensione. Questo susseguirsi di eventi mi porta a pensare che il prossimo problema sarà la mancanza di elettricità”. Anche il New York Times, in un recente articolo, ha confermato il problema. La cosiddetta Green Economy e le stringenti pretese dei suoi alfieri, dunque, stanno già mostrando la corda. Basti pensare che in Georgia, per fare un esempio, la domanda di elettricità è di 17 volte superiore ad appena 10 anni fa.

Il rischio: tornare al nucleare

“La crescita simultanea della mobilità elettrica e dell’intelligenza artificiale”, ha spiegato il proprietario di Tesla, “sta creando una domanda eccessiva per la produzione di energia elettrica”. E l’uso delle AI anche nelle auto elettriche peggiora ulteriormente il problema. L’unico rimedio sembra quello di costruire altre centrali elettriche. Che però non potranno essere alimentate in modo “ecologico”, perché non produrrebbero la quantità di energia necessaria. Quindi si dovrebbe tornare a parlare di energia nucleare. Quella del Green, insomma, è una coperta corta. Un’utopia, almeno nei modi in cui alcuni vorrebbero svilupparla, che non ha possibilità di realizzarsi.