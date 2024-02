Scuole chiuse domani martedì 27 febbraio per allerta meteo in Toscana. A causa del maltempo e dell’allerta meteo arancione, restano chiuse le scuole di ogni ordine e grado in molti comuni della Toscana, in particolare nelle province di Massa Carrara, Grosseto e Livorno.

Italia nella morsa del maltempo

Sono almeno nove gli eventi climatici avversi che si sono abbattuti sulla Penisola in questo vivace febbraio, caratterizzato da temperature anomale e fenomeni violenti. L’arrivo di un nuovo ciclone dalla Francia porterà su tutta Italia pioggia e neve. Per questo, la Protezione civile sta diramando avvisi di allerte meteo per le prossime ore. Per motivi di sicurezza, diversi presidenti di Regione e sindaci stanno firmando ordinanze di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per domani, martedì 27 febbraio. Prima fra tutti la Toscana.

Allerta arancione in Toscana

In Toscana già domani è allerta arancione: sono molte le amministrazioni comunali che hanno deciso di sospendere le lezioni. Diversi i comuni che hanno deciso di tenere chiuse le scuole per evitare incidenti e disagi. I giorni persi per maltempo, inoltre, non si recuperano. Lo stabilisce il MIM per “cause di forza maggiore”, e l’anno scolastico resta valido anche se non si sono rispettati i 200 giorni di lezione.

Dove restano chiuse le scuole in Toscana il 27 febbraio



Restano chiuse le scuole di ogni ordine e grado domani, martedì 27 febbraio, a Collesalvetti, Piombino, Suvereto, San Vincenzo, Isola d’Elba, in provincia di Livorno. Stessa decisione è stata presa dai comuni di Pitigliano, Sorano, Orbetello, Capalbio, Manciano, Monte Argentario, in provincia di Grosseto, ed anche a Pontremoli, Fivizzano, Licciana Nardi, Aulla, Podenzana, Bagnone, in provincia di Massa Carrara.

Giani: “Piogge diffuse più abbondanti sulle aree occidentali della regione”

Eugenio Giani, presidente della Toscana, annuncia sui propri canali social l’allerta meteo di domani: “Emessa dalla nostra sala operativa per rischio idrogeologico per tutta la giornata di domani martedì 27 febbraio a partire dalla mezzanotte sulla Toscana occidentale, già dalle 16 di oggi allerta gialla. Allerta arancione anche per rischio idraulico su area Bisenzio e Ombrone Pistoiese, allerta gialla sul resto della regione. Allerta gialla anche per rischio vento e mareggiate su Arcipelago e costa grossetana da questa sera fino alla giornata di domani”.

Ancora Giani, dal proprio profilo instagram: “Dal pomeriggio di oggi fino alla sera di domani piogge diffuse più abbondanti sulle aree occidentali dove potranno risultare localmente persistenti. La neve cadrà sull’Appennino Tosco-Emiliano inizialmente oltre i 1200-1300 metri, in rialzo dalla sera di oggi fino a 1500-1600 metri. Domani oltre i 1600-1700 metri”.