Paura a Genova, dove questa mattina, lunedì 26 febbraio, è crollato il muro di cinta di una scuola media in via Amarena. Il muraglione costeggia una strada interna che viene utilizzata come parcheggio per l’istituto. Si tratta di un istituto privato cattolico di San Fruttuoso. Il crollo ha colpito alcune auto parcheggiate, danneggiandole, ma per fortuna non si sono registrati danni di alcun tipo alle persone.

La causa del crollo è il maltempo

Sarebbe stata la violenza della pioggia a causare il crollo. In Liguria è allerta meteo gialla per piogge intense e temporali. Sempre in mattinata si sono registrati anche altri danni a Genova, dovuti a smottamenti in altre zone del capoluogo ligure.

Il muraglione che è crollato, costeggia la scala esterna in cemento della scuola media paritaria Contubernio d’Albertis. La scala non è usata normalmente dagli studenti durante la giornata, ma se il crollo fosse avvenuto durante l’orario di ingresso, le conseguenze potevano essere ben più gravi. Questa viene usata per raggiungere il parcheggio sottostante. I detriti di cemento, pietra e ferro hanno completamente sommerso e gravemente danneggiato una vettura, che era ferma sotto il muro, e parzialmente danneggiato un’altra auto parcheggiata nelle vicinanze.

A seguito dell’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Genova che hanno chiuso l’area per le opportune verifiche e la successiva rimozione dei detriti. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale. Il preside dell’Istituto ha assicurato che l’incidente non ha avuto conseguenze sulle attività scolastiche odierne. Le lezioni non sono state interrotte e sono proseguite regolarmente.