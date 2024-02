Tragico incidente nella notte compresa tra domenica 25 e lunedì 26 febbraio: un uomo di 31 anni è morto in uno schianto che ha coinvolto 4 auto, avvenuto lungo la A4, nel tratto compreso tra Dalmine e Bergamo, lungo la carreggiata che viaggia in direzione Venezia. Cinque sono le persone rimaste ferite.

Il terribile incidente

Subito dopo l’impatto altri automobilisti hanno allertato il 112 verso mezzanotte: sul posto in poco tempo sono arrivati i sanitari con tre ambulanze e due automediche. Purtroppo per il 31enne non c’è stato più nulla da fare, inutili tutti i tentativi di salvargli la vita. Le altre cinque persone ferite a bordo di 4 macchine sono state trasportate in ospedale. Si trattano di un 32enne, 33enne, 40enne, 55enne e 62enne. Compito di ricostruire la dinamica dell’incidente è della polizia stradale, che sul posto ha eseguito i rilievi di rito.

Nella giornata di ieri, domenica 25 febbraio, sempre lungo la provinciale 14 nel territorio comunale di Strozza, in provincia di Bergamo, si è verificato un altro incidente tra due vetture: una dopo lo scontro ha preso fuoco. Sul posto si sono subito precipitati vigili del fuoco e i sanitari che hanno soccorso anche una neonata rimasta coinvolta nell’impatto: nessuno però risulterebbe in pericolo di vita. Spetta i questo caso ai carabinieri risalire all’esatta dinamica dei fatti: tra le ipotesi quella che una delle due macchine abbia invaso l’altra corsia.