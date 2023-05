Enrico Varriale, le chat delle sue vittime: “Bisogna fermarlo prima che ammazzi qualcuna”

Enrico Varriale è noto per essere da anni un giornalista sportivo della Rai. Ma il professionista è caduto in disgrazia da qualche anno. Da quando cioè è stato rinviato a giudizio per stalking e lesioni. Agli atti del processo nei suoi confronti sono finite anche le chat di alcune delle sue presunte vittime. In una di queste la sua vittima si scambia alcuni messaggi drammatici con un’altra donna, finita anche lei nei guai a causa del comportamento dell’ex direttore di Rai Sport. Parole che mettono i brividi.

Enrico Varriale: le chat che incastrano il giornalista Rai

La chat in cui Laura e Francesca (sono due nomi di fantasia, ndr) si scambiano le loro impressioni sul giornalista Rai Enrico Varriale inizia il 12 settembre del 2021. Laura: “Ciao, sono al pronto soccorso. Varriale ha aggredito anche me come un pazzo”. Francesca: “Oddio, dimmi che non è vero. Ti prego!!”. Laura: “Ti giuro, sono in ospedale al Gemelli”. Francesca: “Ho paura per te. Che ti ha fatto? Sei al sicuro? Oddio sto male, sto tremando”. Laura: “Domani devo andare al commissariato”.

Francesca: “Sto piangendo, Dio Santo”. Laura: “Quello è pazzo Francesca, bisogna fermarlo prima che ammazzi qualcuna”. Francesca: “Chiama qualcuno che ti stia vicino adesso. Non stare sola”. Laura: “Ok, è venuto l’ispettore. Domani se mi fanno uscire devo andare da loro. Varriale mi ha detto che se lo denuncio mi ammazza”. Francesca: “Chiama qualcuno della tua famiglia, dei tuoi amici. Non rimanere da sola”. Laura: “Tu devi sapere che quello che ti è accaduto io l’ho saputo dai giornali. Lui non mi aveva mai detto nulla. Ha detto che eri tornata con tuo marito e voi avevate chiuso pacificamente. Scusami se ti ho disturbata”. Francesca: “Io sono separata ormai. Figurati, non mi hai disturbato. Sono però scossa, preoccupata. Hai qualcuno che ti possa stare vicino adesso?”.