Epidemia di peste suina, panico e scontri in un rifugio

Peste suina, panico e scontri nel Pavese. In un’azione connessa all’epidemia di peste suina, la polizia e l’Azienda sanitaria locale del Pavese hanno condotto un blitz per abbattere i maiali in Lombardia. Questa operazione è avvenuta all’alba nel Rifugio Cuori Liberi di Sairano (Pavia). Sia gli animali infetti dalla peste suina che quelli ancora sani sono stati abbattuti dalle autorità. Gli attivisti si trovavano barricati nel rifugio dallo scorso venerdì. Le forze dell’ordine hanno sgombrato il rifugio oggi.

Scontri tra la polizia e gli animalisti nel Pavese

“Dobbiamo abbattere i maiali”, peste suina: panico e scontri nel Pavese

Panico e scontri nel Pavese per l’epidemia di peste suina. Gli attivisti, con determinazione, hanno opposto resistenza al tentativo di sgombero per proteggere i maiali che risiedevano nel santuario. In una nota, hanno annunciato: “Dopo 14 giorni di presidio permanente, coordinato dalla Rete dei santuari di animali liberi e con la partecipazione di centinaia di attivisti provenienti da tutta Italia, i veterinari dell’Ats stanno per procedere all’uccisione dei maiali sopravvissuti”.



