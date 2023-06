Esami di Maturità: guida all’analisi delle tracce e consigli per lo svolgimento

L’inizio degli esami di maturità 2023 segna un momento cruciale per gli studenti italiani. Quest’anno, le tracce proposte sono particolarmente interessanti e offrono una vasta gamma di opportunità per mostrare le proprie competenze analitiche e interpretative.



“Alla nuova luna” di Salvatore Quasimodo

Nell’analisi di questa poesia, una possibile chiave di lettura potrebbe essere quella del simbolismo della “nuova luna”. Quasimodo utilizza spesso simboli naturali nelle sue opere, ed è possibile che la “nuova luna” rappresenti una sorta di rinascita o di nuovo inizio. Prova a riflettere sulle implicazioni di questa metafora, considerando sia il ciclo della luna che i temi più ampi di rinnovamento e speranza. Esamina come la struttura, il ritmo e le immagini poetiche della poesia contribuiscono a comunicare questi temi.



“Gli indifferenti” di Alberto Moravia

Questo romanzo è un’acuta critica della società borghese e della sua indifferenza nei confronti del cambiamento. Puoi iniziare con l’esame delle relazioni tra i personaggi e come le loro azioni, o la mancanza di esse, riflettono l’indifferenza generale. Considera come questa indifferenza è resa attraverso la prosa di Moravia, la struttura del romanzo e la sua ambientazione.



‘Elogio dell’attesa nell’era di Whatsapp’

L’era della comunicazione istantanea ha radicalmente modificato la nostra percezione dell’attesa. Esplora come questa trasformazione si manifesta nella vita quotidiana, nei rapporti interpersonali e nella nostra interazione con la tecnologia. Potresti anche voler considerare come questa trasformazione possa avere un impatto sul nostro benessere psicologico e sulla nostra capacità di essere presenti nel momento.



“L’idea di nazione” di Federico Chabod

Chabod offre una visione ricca e complessa della nazione, una visione che potrebbe essere particolarmente rilevante in un’epoca di crescente globalizzazione e tensioni geopolitiche. Cerca di collegare le idee di Chabod alle questioni attuali, come l’emergere di nazionalismi, le tensioni tra globalismo e sovranità nazionale, e la definizione stessa di cosa significhi essere una nazione nel XXI secolo.



“10 cose che ho imparato” di Piero Angela

Angela offre una serie di lezioni preziose basate sulla sua lunga esperienza come giornalista scientifico. Considera come queste lezioni si applicano alla società contemporanea e alla tua vita. Potrebbe essere utile esaminare come l’enfasi di Angela sulla curiosità, sulla scienza e sull’importanza dell’educazione si riflettono nel mondo di oggi.



“Intervista con la storia” di Oriana Fallaci

Fallaci è nota per le sue interviste penetranti e senza compromessi. Nel tuo saggio, potrebbe essere utile esaminare come queste interviste svelano la complessità dei soggetti e come queste interviste possano ancora risuonare oggi. Ad esempio, come le sue interviste con leader politici possono fornire una prospettiva unica sui cambiamenti politici e sociali del XX secolo.



Lettera aperta al Ministro dell’Istruzione Bianchi

Qui, potresti voler iniziare la tua risposta esaminando i punti chiave della lettera e il contesto in cui è stata scritta. Rifletti sulle implicazioni della pandemia per l’educazione e sulle sfide che ciò presenta. Potrebbe essere utile anche considerare la tua visione personale sul futuro dell’educazione, tenendo conto delle conseguenze a lungo termine dell’apprendimento a distanza e del ruolo delle prove scritte nell’educazione.





Affrontare le tracce degli esami di maturità 2023 richiede non solo una buona conoscenza dei testi, ma anche la capacità di riflettere su questi in modo critico, di connetterli a temi contemporanei e di articolare queste riflessioni in modo efficace. Il successo negli esami non si basa solo sulla riproduzione di informazioni, ma anche sulla capacità di collegare le tracce a temi più ampi, mostrando la vostra comprensione delle questioni che stanno al centro della nostra società e cultura.



Questo è un momento per dimostrare la vostra passione per l’apprendimento, la vostra capacità di pensare criticamente e di analizzare una varietà di testi e temi. Approcciate ogni traccia con curiosità e apertura mentale e date il meglio di voi in questa sfida. Buona fortuna a tutti!