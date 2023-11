Esplosione nella notte, crolla una palazzina: decine di feriti

Macerie della palazzina crollata a Viterbo

Palazzina esplode e crolla a Viterbo, dodici feriti. La struttura di San Lorenzo Nuovo, in provincia di Viterbo, ospitava 41 migranti, tra cui diversi minori. Trenta le persone coinvolte nell’esplosione notturna e nel successivo crollo. Dodici le persone ferite in modo serio, delle quattro molto gravi. Sono stati tutti trasportati negli ospedali della provincia. I vigili del fuoco escludono la presenza di persone sotto le macerie. Il sindaco di San Lorenzo, Stefano Bambini dichiara: “C’è stata un’esplosione, forse per una fuga di gas, ma sarà l’inchiesta a chiarire le cause esatte di quanto avvenuto”.

Leggi anche: Schianto assassino, la macchina un cumulo di macerie: morti e feriti

Leggi anche: Indi Gregory, i giudici hanno deciso. Fine della speranza