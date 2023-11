I resti dell’auto coinvolta nell’incidente

Tragico schianto a Treviso, due morti e due feriti gravi. L’incidente è avvenuto a Ormelle, nel Trevigiano, dove un’Audi A3 con a bordo quattro giovani è finita in un canale di scolo dopo essere uscita fuori dalla carreggiata. Nell’abitacolo c’erano quatto giovani di origini indiane residenti nello stesso territorio dell’incidente. Due di loro sono morti sul colpo. Recuperare il veicolo ha richiesto ore di lavoro, che ha permesso di salvare gli altri due, che però vessano in condizioni molto gravi.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, come le condizioni del 27enne alla guida. L’impatto è stato tremendo: a perdere la vita sono stati il conducente e uno dei passeggeri alle sue spalle. Le salme sono state poi trasferite all’ospedale di Oderzo.