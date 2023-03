“Europa corrotta da Putin”: ecco la clamorosa accusa

Europa corrotta da Putin. L’accusa arriva direttamente dal premier polacco Mateusz Morawiecki, che è pronto a rivelare documenti ritenuti autentici sulle maglie della corruzione russa nella UE. Leggi anche >>> Caso Silicon Valley, crollano le banche italiane

Non solo Qatar e Marocco, quindi: anche la Russia avrebbe cercato di influenzare le decisioni del Parlamento Europeo, corrompendone alcuni dei suoi membri. L’Europa, dunque, è corrotta da Putin.

Morawiecki, in un'intervista al portale i.pl e ripresa dall'agenzia di stampa polacca (Pap), afferma che "il ministero dell'Interno polacco rivelerà presto documenti che mostrano come i servizi segreti russi abbiano corrotto membri del Parlamento europeo".